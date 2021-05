Los mejores complementos para adornar tu pelo

Hay muchos tipos de complementos para adornar tu pelo. De manera que solo debes fijarte en las propuestas más especiales para que el cabello se vea espectacular. Para que termines de controlar al 100% los ítems que te ayudarán a elevar tu outfit tanto en el día a día como en las ocasiones más especiales, seguro que ¡no querrás dejar tu cabeza desnuda de complementos!

Mira estas fantásticas ideas para que tu cabeza esté la mar de adornada y seas el centro de todas tus miradas. ¡Seguro que te encantan!

Un pañuelo psicodélico

Entre los complementos para adornar tu pelo, precisamente porque existen miles de formas de ponértelo, esta primavera no querrás prescindir de un pañuelo largo y colorido que te sirva tanto de bandana, como de diadema ¡y es que incluso podrás usarlo para decorar tu bolso o cómo top si consigues ser lo suficientemente diestra con los nudos!

Si últimamente las redes se han llenado de tutoriales no es por casualidad ¡y es que con un mismo pañuelo conseguirás hasta más de 5 looks completamente distintos! Lo podrás combinar con los recogidos más frescos y favorecedores y por supuesto también podrás usarlo para decorar una preciosa melena de leona que consiga que tu look de noche suba al siguiente nivel. ¿Te animas?

Una diadema con perlas ¡o con conchas!

Aunque es una tendencia que recuperamos de hace algunos años atrás, esa primavera lo que más se llevará será decorar nuestra melena con motivos marinos. Perlas, conchas e incluso algunos detalles que simulen una red están permitidos ¡porque las flores ya están demasiado vistas! Así que elije tu combinación favorita y anímate a lucir pelazo con un foco de atención que nadie podrá ignorar.

Un scrunchie o un bucket hat en color pastel

Sea cual sea tu color de pelo, seguro que se verá favorecido junto a un accesorio en color melocotón, verde menta o incluso en un lavanda suave; así que te animamos a elegir una de estas dos tendencias según si prefieres proteger tu cabeza de la forma más trendy, ¡o si eres fan de los recogidos altos que tanto favorecen cuando suben las temperaturas!

Aunque por qué mentir… escoger no es necesario si sabes combinar ambas de la forma más estilosa, pues los scrunchies los podrás llevar incluso cómo pulsera ¡y tu bucket hat favorito será el mejor compañero para evitar quemarte el rostro incluso cuando llegue el verano!