Así transforma Máxima de Holanda un traje de Zara en un perfecto look de invitada

Máxima de Holanda no deja a nadie indiferente y en su viaje de Estado a Suecia ha vuelto a sorprender. Si en la cena de gala deslumbraba con la tiara Stuart y un impresionante vestido sari de una de sus firmas de cabecera, Jan Taminiau, en uno de sus últimos actos en el país nos ha dejado con la boca abierta con su original manera de elevar un clásico sastre a través de los complementos.

Los Reyes han puesto el broche de oro a su viaje al país nórdico con una visita al Parque Científico de Lindholmen. En esta visita, Máxima y Guillermo han podido conocer a científicos y empresas, que trabajan de manera conjunta con el Gobierno en innovaciones que contribuyen al desarrollo de ciudades sostenibles, movilidad sostenible y digitalización.

Para esta visita la Reina ha apostado por un clásico traje sastre de blazer y pantalón. Un modelo clásico de Zara en color morado con pantalón ligeramente acampanado y chaqueta de doble botonadura. La argentina ha elevado su estilismo con una favorecedora blusa en color fucsia, uno de los tonos de la temporada. Sin embargo, lo más llamativo ha sido, sin duda, el tocado por el que se ha decantado la Reina.

Máxima ha lucido una original diadema con pedrería. Un diseño de la firma Nam Josh, cuyo precio es de 55 euros y que está hecha por encargo. La marca ofrece multitud de opciones en diferentes colores, desde el fucsia que ha llevado la Reina hasta el verde, todos ellos tonos vivos capaces de alegrar cualquier estilismo. Para resguardarse del frío, un sofisticado abrigo en tono burdeos, a tono con los zapatos de salón de alto tacón, los guantes y el bolso. Un conjunto solo apto para las más atrevidas con el que la Reina le ha puesto un toque de color al frío clima otoñal.

No es la primera vez que la Reina Máxima sorprende a través de sus complementos. La esposa del Rey Guillermo es toda una especialista en dar un toque diferente a cualquier estilismo gracias a accesorios especiales que no todo el mundo se atrevería a llevar. Por ejemplo, hace algunas semanas lució un llamativo collar de mejillones con el que dejó boquiabierto a más de uno. De la misma manera, su colección de broches de insectos es mundialmente conocida y no tiene reparos en lucir tocados a veces un tanto estrambóticos que defiende con gran maestría.

La visita de los Reyes de Holanda a Suecia deja para el recuerdo grandes momentos para el recuerdo, sobre todo y, más allá de los estilismos de la Reina Máxima, en lo relativo a la estrecha relación que mantiene la argentina y su esposo con los Reyes de Suecia.