Mango da la bienvenida al otoño con unos mocasines de piel que te van a enamorar

Todavía estamos disfrutando de las vacaciones de verano, pero las marcas ya están lanzando sus nuevas colecciones para el otoño, así que debemos estar al tanto para no perdernos nada. Mango es una de ellas, y esta semana nos ha sorprendido con unos nuevos mocasines de piel que son ideales para volver a la oficina. Un calzado elegante y cómodo a partes iguales que se va convertir en el protagonista de todos los estilismos.

Los nuevos mocasines de Mango para el otoño

En los últimos años, este calzado se ha coronado como el favorito de las expertas en moda en los looks de entretiempo. Si todavía no te has sumado a la tendencia, ahora puedes hacerlo con este diseño en línea con esta estética ‘preppy’ a la que también se han apuntado muchas fashionistas.

Los mocasines son un calzado cómodo, atemporal y versátil que en otoño van a estar de plena actualidad. Buena parte de su éxito reside en el protagonismo que les han dado algunas firmas sobre la pasarela, reinventado su uso al sacarlo de los estilismos formales más clásicos y apostando por combinaciones más arriesgadas.

Esto es lo que permite crear todo tipo de looks para arrasar con los mocasines en el sreet-style. Mango ha lanzado la versión más clásica, con punta redonda y detalle de antifaz. Están confeccionados en 100% piel natural, así que son una gran inversión a largo plazo.

La piel natural es muchísimo más blanda y flexible que otro tipo de materiales sintéticos, así que los mocasines se amoldan a todo tipo de pies con gran facilidad. La transpirabilidad es otro de los beneficios que ofrece el calzado de piel, evitando el malestar y los malos olores.

Piensa en todas las opciones que tienes para combinar los nuevos mocasines de piel de Mango como si fueras una experta en moda. El tejido vaquero seguirá siendo tendencia en otoño, así que para ir a la oficina puedes crear un look de matrícula con una falda vaquera midi, una camisa blanca y un chaleco de punto.

También puedes elegir la opción más clásica de traje de pantalón y chaqueta con camisa. Si quieres arriesgar un poco sin salirte del estilismo más formal, escoge el traje en algún color llamativo, como el rosa o el naranja.

Los mocasines están disponibles en la tienda online de Mango por 69,99 euros y, al menos por ahora, están disponibles en todos los números, desde el 35 hasta el 40.