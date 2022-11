Mango clona los mules de alta gama más buscados a un precio 10 veces menor

A estas alturas, nadie duda de que Mango se ha coronado como una de las marcas favoritas de los usuarios en lo que a clones de firmas de lujo se refiere. Es por ello que, en la recta final previa a la Navidad, la multinacional española no ha querido dejar pasar la oportunidad de que sean muchas las clientes que la elijan como su must have a la hora de vestir para dar la bienvenida al Año Nuevo, y eso es lo que precisamente ha ocurrido en la última ocasión, cuando ha sacado a la luz un dupe de zapatos de nada más y nada menos que The Attico, una conocida tienda de calzado de alta gama.

El modelo original se hace llamar “Devon” Leopard Mule en la página oficial de The Attico, alcanzando un precio de 560 euros y estando disponible en tallas que van desde la 35 hasta la 41. Su diseño se basa en un tacón mule modificado al ser más alto de lo normal y en estampado de leopardo, haciendo del resultado final un complemento ideal de cara a los meses venideros, además de perfectamente combinable con prendas de todo tipo, tanto elegantes como más chic. Algo de lo que se han percatado en Mango, queriendo sacar a la luz su propio clon de este zapato a un precio mucho más reducido.

En la página web española están disponibles únicamente online por un precio que no supera los 70 euros y en tallas que van desde la 36 hasta la 41. No obstante, y pese a tener también estampado de leopardo, esta sandalia destalonada tiene un cierre ajustable por medio de cordones, mientras que el modelo original no posee ese detalle que quizá incluso puede hacer tu look final mucho más creativo sin renunciar a la comodidad, ya que su tacón tan solo mide 10,5 cm, ideal para aguantar toda una fiesta de pie o una ceremonia importante.

De esta manera, Mango se ha vuelto a consolidar como una firma líder que ha llegado a la etapa previa de la Navidad pisando muy fuerte. Y es que, este no es el único clon del que la marca española se ha hecho eco en su página web ya que, también dentro de la sección de accesorios, la multinacional ha sacado a la luz un bolso repleto de paillettes de lo más brillantes, como si del mismísimo modelo de Prada original se tratase. No obstante, en este artículo si que han querido introducir un toque de lo más personal que mucho recuerda al cierre de los típicos bolsos de Zadig&Voltaire, aunque por un precio mucho más reducido que los de ambas marcas para que puedas brillar con luz propia durante esta Nochebuena y Nochevieja sin que eso suponga ningún inconveniente para tu tarjeta bancaria, que en estas fechas probablemente sufra los efectos que conlleva la época navideña y sus regalos.