Hace apenas unos días, la Reina Letizia sorprendió en un acto en Valencia con un vestido fucsia de la firma Cayro que dejaba a la vista parte de sus tonificados abdominales. Un modelo de corte cut out con el que la Reina dejó boquiabiertos a propios y extraños. Aunque no es la primera vez que doña Letizia hace elecciones arriesgadas, lo cierto es que en la mayoría de los actos en los que participa desde hace tiempo apuesta por looks que resultarían perfectos para cualquier evento formal.

Modelos que suelen llamarse ‘de invitada’, que destacan por ser estilismos más arreglados y que la Reina defiende con maestría. A esto hay que añadir que en muchas ocasiones, la esposa de Felipe VI se decanta por firmas ‘made in Spain’, de filosofía sostenible y capitaneadas por mujeres. Una forma especial de apoyar a la moda española por parte de la Reina.

Tal es el caso del vestido de María Malo que lució en un certamen en Madrid y que resaltaba la figura de la consorte. O, por ejemplo, los modelos de María Barragán que ha llevado en el último Día de la Hispanidad o en una entrega de premios en la capital. En esta misma línea se encuentran los looks firmados por Galcon Studio, como es el caso del conjunto que llevó en su primer acto en Palma de Mallorca el pasado verano, o el vestido estampado de punto que llevó recientemente en Málaga en un acto del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona.

Más allá de nuevas incorporaciones de firmas más pequeñas, también varios de los diseños de Carolina Herrera que la Reina ha llevado en los últimos tiempos resultarían perfectos como look de invitada. Esto mismo ocurre con varios de los looks vintage que ha rescatado del armario de la Reina Sofía o los que están elaborados por su modista. Importante destacar también los outfits en clave low cost a los que la Reina sabe dar una vuelta, como es el reciente vestido de la firma Mango con el que coincidió con una asistente a una entrega de premios y protagonizó una divertida anécdota.

Y es que si hay algo en lo que doña Letizia es una absoluta maestra es precisamente en escoger vestidos o conjuntos que, según los complementos que se elijan, son idóneos para compromisos formales. No hay que olvidar que, al margen de las citas más sofisticadas que exigen un vestuario más elevado, como traje largo y tiara, también los compromisos diarios en los que participan los Reyes están marcados por un protocolo estricto, que aplica no solo a las normas de comportamiento, sino también al vestuario. No te pierdas en nuestra galería algunos de los modelos de la Reina que son perfectos para la temporada de bodas, bautizos, comuniones y demás actos que requieren un look más elaborado.