Los looks de las presentadoras para las Campanadas

El 1 de enero ha llegado, y con él, la aparición estelar de algunas celebs para dar el pistoletazo de salida al Año Nuevo de manera televisiva. Como manda la tradición, desde distintas cadenas dos rostros conocidos se reúnen para tomar las uvas en la Puerta del Sol, aunque en Telecinco llevan daños dando un giro a la costumbre al apostar por distintos pueblos dentro de nuestras fronteras.

Cristina Pedroche en modo insecto

Una vez más, Cristina Pedroche se ha coronado como la reina de las Campanadas por excelencia con un look que nada tenía que ver con los que ya había lucido anteriormente. La presentadora se inspiró en la metamorfosis de los insectos para enfundarse en un diseño perteneciente a la colección primavera verano de 1991 del modisto Manuel Piña. “Soy un insecto indefinido que está a punto de renacer”, así se describía a sí misma durante los momentos previos a la toma de las uvas, mientras se deshacía de la gran capa de inspiración futurista que portaba para mantener la total expectación sobre su atuendo.

En esta ocasión, la esposa de Dabid Muñoz no solo sorprendió con su vestuario. Por si fuera poco, Pedroche remató su look final con un casco plateado que dejaba entrever que bajo él no había rastro de su pelo. Poco después de dar la bienvenida al 2022, Cristina se quitó el accesorio y dejó ver a la audiencia su cabeza completamente afeitada, aunque lo cierto es que aún no sabemos con certeza si este cambio tan radical es definitivo o no lo es.

Anne Igartiburu, fiel a la tradición

Cristina Pedroche cuenta con una gran competencia Nochevieja tras Nochevieja, y esa no es otra que Anne Igartiburu. Son muchos años los que la maestra de ceremonias de TVE lleva retransmitiendo las Campanadas desde la Puerta del Sol, y aunque en esta ocasión lo ha hecho sin la compañía de Ana Obregón, ha querido demostrar que si algo no cambia con el paso del tiempo es su gusto estilístico.

Como de costumbre, la presentadora apostó por el color rojo y un diseño de Lorenzo Caprile para dar la bienvenida al nuevo año, aunque esta vez con más atrevimiento que las anteriores, ya que se ha decantado por un look compuesto por un corpiño y un pantalón combinados con una capa estilo batín. Para ponerle el broche de oro, la de Elorrio recogió su cabello con una coleta baja que dejaba ver sus pendientes maxi en tono dorado.

Paz Padilla, brillando con luz propia

En estas Campanadas, Paz Padilla se ha sentido como en casa al haber podido tomar las uvas desde Vejer de la Frontera. La gaditana se convirtió junto a Carlos Sobera en la gran protagonista de Telecinco para despedir el 2021, y en una ocasión tan especial se decantó por un “2 en 1” con el que no dejó indiferente a nadie.

En un primer momento, la actriz lució un diseño de manga larga a base de 30 metros de tul de seda y 500 cristales Aurora Boreal. Una creación firmada por Alejandro de Miguel en la que se invirtieron más de 1.200 horas de trabajo manual, dando resultado a un imagen atrevida y sofisticada a partes iguales. Después, tan solo unos momentos antes de tomar las uvas, la humorista enseñó al público su segunda propuesta: un vestido ajustado y asimétrico con pedrería que resaltaba su figura a la perfección.