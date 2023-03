Locura con las zapatillas virales de Skechers que están a mitad de precio en Amazon

Si hay un calzado que marca tendencia en el mundo de la moda son las zapatillas deportivas. Las expertas las adoran, y ahora que llega la primavera debemos pensar en las que más vamos a llevar esta temporada para darles un toque casual y desenfadado a los looks. En este sentido, las sneakers son las aliadas indiscutibles cada temporada, y los nuevos modelos se convierten en un ‘must have’, sin olvidar los ejemplares clásicos que son esenciales en el fondo de armario.

Ahora Amazon nos da la oportunidad de hacernos con las Skechers Ultra Flex 2.0 Lite-Groove, uno de los modelos más reconocidos del mercado, a mitad de precio. Unas zapatillas de color rojo con revestimiento de tela que ya son virales en redes sociales por su excelente relación calidad-precio. Quedan genial con todo y, si nos apetece arriesgar un poco y dar un giro a nuestro estilismo, también podemos llevarlas en estilismos de noche como las expertas.

Las zapatillas de Skechers rebajadas en Amazon

Skechers es una marca de ropa y calzado deportivo con tecnologías innovadoras que proporcionan el máximo confort. El street-style está inundado de looks con zapatillas para todo tipo de ocasiones, incluso para ir a la oficina. Sí, podemos apostar por un estilismo elegante y cómodo a partes iguales con zapatillas y lucir ideales con vestidos, pantalones de vestir, americanas… Por este motivo, las marcas cada vez nos proponen mayor variedad de modelos.

Los vestidos midi llegan pisando muy fuerte. Una prenda todoterreno muy fácil de lucir y perfecta para combinar con distintas prendas y complementos, y así sacarle el máximo partido. Lucir un vestido con unas zapatillas como las Skechers Ultra Flex 2.0 Lite-Groove es un gran acierto. Las zapatillas aportan un toque desenfadado y casual de lo más atractivo, que se compensa con el propio vestido, más arreglado.

Los conjuntos de dos piezas de chaqueta y pantalón vuelven otra temporada más con un aspecto completamente renovado. Para ir a la oficina, podemos combinar las zapatillas con un traje blanco o negro y una americana. Una apuesta segura para restar formalidad a un traje y darle un toque mucho más moderno. El resultado es sencillamente espectacular.

Las Skechers Ultra Flex 2.0 Lite-Groove están disponibles en Amazon por tan solo 35,95 euros, desde el número 35 hasta el 41. Las opiniones que hay sobre ellas son fantásticas: «Sketchers no defrauda. Son más bonitas que en la foto, muy cómodas. Muy práctico que no lleve cordones. No pesan. Muy contenta!».