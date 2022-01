Hay estilos que permanecen al paso del tiempo. Y dentro de estos destacamos los marineros, o los jerséis o camisetas de rayas. Porque nunca pasan de moda y son versátiles. Destacamos el jersey de Shein que no querrás quitarte en todo el invierno.

Descubrimos cómo es, su precio, su confección, sus detalles y todo para que lo compres en cuanto antes.

El jersey de Shein que querrás

Es el fantástico jersey de rayas escote V de hombros caídos que, atención, cuesta sólo 17 euros y está en varios colores. En negro y rayas blancas, en caqui y rayas blancas, en rojo, verde, gris, y azul bebé con el mismo diseño. Así puedes elegir el o los que te vayan mejor y te encanten.

Entre sus características, a destacar que es de tipo casual, para la temporada actual, y primavera y otoño, es de tipo pullover, con escote en V, de manga larga, de tejido elástico ligero, en material acrílico. Su composición es de 65% Acrílico, 20% poliamida, 10% Poliéster, 5% Lana. Debe lavarse a mano o bien en limpieza en seco profesional.

Y es que con este precio es uno de los jerséis más aclamados de la web como muestran los diversos comentarios sobre esta prenda.

“Precioso este jersey, además que ahora se llevan mucho este tipo de corte, súper calentito y queda estupendo puesto y la talla corresponde a la perfección os le recomiendo sin duda alguna” “El jersey es tal cual a la foto, todavía no me le he probado pero creo que va a quedar bien la talla. Es muy bonito, me ha encantado” “La talla corresponde con tu talla habitual. Además, es muy calentito y cómoda, genial para combinar con cualquier cosa. De verdad, considero que es una gran compra y su precio es una auténtica ganga, así que compradlo. Shein es una maravilla, encima me ha llegado mucho antes del plazo previsto, como unos diez días antes. Adjunto fotos para que se vea cómo queda”.

Esta prenda puede combinarse tranquilamente con jeans y deportivas, también con faldas en el color esencial de la prenda, en pantalones de otros colores y hasta con traje chaqueta si se quiere ir mucho más arreglada de lo habitual.

No te pierdas este jersey si lo que buscas ahora es algo parecido. Lo tienes en diversas tallas y con la comodidad de poner comprar online porque lo haces desde tu sofá en un clic.