La irresistible bomber de lentejuelas que dará un cambio a tus looks de noche

¡Llegan las fiestas de Navidad! Y ahora cobran mayor sentido con esta irresistible bomber de lentejuelas que dará un cambio a tus looks de noche. Y es que nada ni nadie se te va a resistir con esta chaqueta que vas a querer ahora mismo. Es de Zara, y ya es el must de la temporada.

Es una bomber cargada de brilli brilli que te soluciona todos los eventos que tengas esta temporada.

Conoce la irresistible bomber de lentejuelas

Desde Zara explican que es una bomber de cuello redondo y manga larga. Presenta acabados elásticos y tiene el cierre frontal con cremallera metálica. Su precio es de 39,95 euros, y aunque online no tiene disponible ahora sus tallas, seguro que la van a reponer, porque es una de las prendas estrellas de Zara de esta temporada.

Además debes mirar si está en la tienda física, porque es posible, y así te la puedes probar y ver cómo te queda. No siempre todas las cosas de Zara están online o puede agotar su stock, así que puedes llamar y asegurarte que está en tu tienda más cercana y que te la guarden.

Es una chaqueta super elegante y estilosa, que te pondrás durante esta Navidad y cuando quieras. En Zara trabajan con el estándar Green to Wear 2.0 que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil.

Está confeccionada con 95% poliéster · 5% elastano, y es importante tener presente sus cuidados para proteger el medio ambiente.

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

¿Con qué llevar la bomber de lentejuelas de Zara?

Es ideal para llevar sobre tus vestidos negros, blancos o de otro color debajo encima. Pero también te la pones con faldas de polipiel, y hasta con jeans para dar ese toque informal que todos queremos de vez en cuando.

Como la bomber ya brilla por si sola, es mejor no llevar más lentejuelas dentro o debajo para dar protagonismo a la prenda y para que nuestro look no sea más recargado de lo normal. Disfruta con las prendas que más ambientan durante Navidad y eleva tu look de una forma distinta. Ya sabes que la puedes complementar con tus botines o bien con las deportivas que mejor van.