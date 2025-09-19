Hay una royal europea que siempre consigue llamar la atención con sus estilismos. Ya sea por los colores de sus vestidos o conjuntos o por los accesorios que acaparan todas las miradas y que no todo el mundo se atrevería a llevar. Estamos hablando de Máxima de Holanda quien, por curioso que pueda parecer, a veces logra incluso superarse a sí misma. Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en uno de sus últimos actos.

La esposa del rey Guillermo de los Países Bajos ya está plenamente reincorporada a la agenda oficial después de varias semanas de vacaciones y alejada de los focos. Máxima ha vuelto con las pilas cargadas y con tanta energía como suele ser habitual en ella. A pesar de que cada vez más las miradas se dirigen a sus hijas, la argentina sigue consiguiendo captar la atención. Ya sea con su constante sonrisa o con sus looks no aptos para cualquiera.

Máxima de Holanda con un vestido con falda de flecos. (Foto: Gtres)

El look flapper de la reina

De la misma manera que hace algunos años la Reina Letizia sorprendió en una entrega de premios periodísticos con un vestido blanco y negro de Teresa Helbig de inspiración flapper, muy corto y con flecos, la reina Máxima de Holanda se ha apuntado a esta tendencia. Eso sí, lo ha hecho en una versión menos arriesgada que la de doña Letizia, pero no por ello menos llamativa.

La Reina Letizia en 2017 con un vestido en clave ‘flapper’. (Foto: Gtres)

Ha sido justo después de la celebración del Prinjsdag -uno de los eventos más importantes del calendario político en los Países Bajos-, en una reunión con motivo del 40 aniversario del Banco Holandés de Cerebros (NHB). Esta organización pertenece al Instituto Holandés del Cerebro, uno de los centros de investigación de la Real Academia Neerlandesa de Artes y Ciencias. En la reunión han participado el fundador del banco, la directora, así como varios facultativos y pacientes, que le han explicado a la reina el trabajo que allí se lleva a cabo y las perspectivas de futuro en el ámbito del tratamiento de las enfermedades cerebrales.

La reina Máxima durante la visita. (Foto: Gtres)

Para esta jornada, la argentina ha apostado por un arriesgado vestido de color verde manzana con cuerpo ceñido, manga corta y falda de flecos, bajo la cual se apreciaba una especie de forro que cubría parte de la pierna para evitar contratiempos. Se trata de un diseño de una de sus firmas de cabecera, Natan, capitaneada por el belga Edouard Vermeulen. Lo ha combinado con complementos en tono topo, zapatos de alto tacón y cartera a juego, así como una pamela de gran tamaño en verde, a juego con el vestido.

Máxima de Holanda con las pierdas cruzadas. (Foto: Gtres)

La próxima gran cita de Máxima de Holanda

Ha sido el último compromiso oficial en la agenda de la esposa del rey Guillermo de los Países Bajos antes de que se marche a Nueva York y Washington. Un viaje en el que va a estar acompañada de su hija mayor, la princesa Amalia de Orange y en el que coincidirá con el Rey Felipe VI. La reina tiene prevista esta visita a la ciudad de los rascacielos como parte de su trabajo como defensora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la inclusión financiera.