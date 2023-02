Es una fantasía: así es el vestido vaquero de Stradivarius que está arrasando

Ajustado y marcando figura, el vestido vaquero de Stradivarius es una de las prendas más comentadas en la actualidad. Es una gozada y sienta como un guante. Y además tiene un precio ajustado, ¡corre o se agotarán las tallas!

Para todas las situaciones, tienes este vestido que no te fallará y con el que irás no solamente a la moda, si no que es indispensable en las próximas temporadas.

Debes tener el vestido vaquero de Stradivarius

Hay pocas prendas que te estilizarán como el vestido que triunfa de Stradivarius. Todas lo quieren y por algo debe ser.

Se trata de un vestido midi ajustado sin mangas con cuello redondo. Lleva detalle de cremallera y abertura en la parte trasera y lo mejor es que está realizado en tejido elástico. Así se adapta a tu cuerpo, sea como sea, y vas bien cómoda.

Está confeccionado en 92% algodón, 6% poliéster, 2% elastano, por eso debes tener en cuenta sus materiales a la hora de confeccionarlo.

Cómo cuidarlo

Para que este vestido te dure más de lo que debería, entonces hay que cuidarlo. Saber lavarlo correctamente está especificado en la etiqueta. En este caso, desde Stradivarius nombran que la prenda debe lavarse a maquina max. 30ºc. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, a la hora de plancharlo debe hacerse a máximo 110 º c, sin limpieza en seco, no usar secadora, lavar por separado y no planchar adornos.

Completa tu look

Para ir todavía más sofisticada con este vestido ajustado y vaquero debes saber que prendas le quedan bien. Por ejemplo vas perfecta con la cazadora ajustada efecto piel, que tiene un precio de 35,99 euros y es una de las mejores para la temporada que está al caer. También están las zapatillas causal retro de precio 25,99 euros, si bien unas botas altas para ahora le van a la perfección.

Para combinar también está la bandolera de tejido de cadena que vale en la misma web 12,99 euros, además de calcetines, medias, leggins además de cardigans que quedan perfectos en esta época del año en la que todavía hace frío.

Dónde se compra

Aprovecha ahora que hay tallas porque en breve va a ser difícil que quedan algunas. El vestido vaquero y ajustado está en la web de Stradivarius. Su precio es de 29,99 euros y está en tallas XS, S, M, XL, la L no está disponible pero puedes enviar un mail a la tienda para que te avisen cuando se reponga.