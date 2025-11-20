Falda de cuero y blusa ‘pussy bow’: el último y sorprendente ‘look’ de la Reina Letizia

La Reina Letizia ha cerrado su agenda en solitario en Madrid un día antes de que la Familia Real se reencuentre para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y la imposición del toisón de oro a varias figuras relevantes del proceso de transición hacia la democracia, así como a la Reina Sofía.

Doña Letizia ha presidido en Madrid el acto de celebración del 40 aniversario de la creación de la Fundación CEOE. Esta organización, fundada en 1985 por impulso de Carlos Ferrer Salat, pone en valor el papel de las empresas españolas como actores relevantes en el avance, la modernización y el bienestar de la sociedad española.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

A lo largo de estas cuatro décadas de historia, la Fundación CEOE ha desarrollado diferentes iniciativas en el ámbito cultural y deportivo, entre ellas, el Premio CEOE a las Artes y el Premio CEOE a la Ciencia. La fundación se ha consolidado como un referente en la promoción del compromiso social del tejido empresarial español, y apuesta por el crecimiento de las empresas de todos los tamaños a través de la innovación y el talento.

El rompedor look de la Reina

Para esta cita, doña Letizia ha apostado por un conjunto diferente a lo que nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos. La Reina ha estrenado una blusa con lazada de estilo pussy bow de una de sus marcas de cabecera, Hugo Boss. Una prenda de un tejido de efecto tornasolado perfecta para el otoño y el invierno. La ha combinado con una falda de cuero de la misma marca, de corte recto y cintura alta, con cinturón a juego. Lleva varios años en su armario y es una prenda que ofrece muchas posibilidades a la hora de combinarla con otras.

En cuanto a los accesorios, la esposa del Rey Felipe VI ha apostado por un bolso de Carolina Herrera y unos zapatos de tacón cuadrado con hebilla en la parte delantera. Son nuevos y pertenecen a la firma Tod’s. Además de su inseparable sortija de Coreterno, la Reina ha llevado unos pendientes con forma de aro.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Un cómic por los 40 años

En este acto, doña Letizia ha podido conocer los detalles del proyecto estrella de la Fundación CEOE con motivo de este 40 aniversario. Se trata de un cómic cuyo título es Olegario, el duende que se hizo empresario. Una original iniciativa que lo que pretende es acercar la figura del empresario a las nuevas generaciones y así fomentar el espíritu emprendedor. El cómic, creado por el humorista gráfico José María Nieto con el apoyo de la Fundación Diálogos, busca inculcar los valores empresariales en niños de 8 a 12 años.​

Una semana especial

Esta semana es muy especial para la Familia Real debido a que se cumplen 50 años de la restauración de la monarquía en la figura de Juan Carlos I. Está previsto que el día 21 se celebren varios compromisos, entre ellos, la imposición del toisón de oro a la Reina Sofía, a Felipe González, a Miguel Roca y a Herrero y Rodríguez de Miñón. Habrá también un acto conmemorativo en el Congreso de los Diputados y un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo.