De Fabiana Sevillano a Marina Barrial: la Generación Z arrasa en los ‘Cosmopolitan Awards’

Si septiembre marca los nuevos comienzos, noviembre es el mes en que la nueva generación de influencers toma el centro del escenario. Los COSMOPOLITAN Influencer Awards by Pandora transformaron la Casa de Mónico en Madrid en un lugar lleno de estilo, brillo y autenticidad, donde cada luz, cada flash y cada joya celebraban a las creadoras de contenido que están redefiniendo lo que significa ser influencer en España. Este año, la gala destacó por la presencia de la nueva ola de influencers que está conquistando a la Generación Z, y entre ellas brillaron con luz propia Fabiana Sevillano, Elena Gortari y Marina Barrial, tres jóvenes que ya se posicionan al mismo nivel de referentes consolidadas como Dulceida o María Pombo. Tres nombres que no solo marcan tendencia, sino que representan la autenticidad, la cercanía y la creatividad como las nuevas reglas del juego digital.

Fabiana Sevillano, la sevillana que ha revolucionado TikTok con su humor, su naturalidad y su pasión por la Feria de Abril, deslumbró con un vestido corto palabra de honor en blanco roto brillante, con un ligero fruncido que estiliza su cintura y da movimiento a la prenda, acompañado de joyas de Pandora que añadieron un toque extra de sofisticación. Con 1,6 millones de seguidores en TikTok y 760.000 en Instagram, Fabiana ha convertido su cultura, su humor y su cercanía en un auténtico fenómeno digital. Su historia, con altibajos mediáticos, un breve retiro digital y un regreso fulgurante, la ha consolidado como un referente de autenticidad en redes.

Fabiana Sevillano en los COSMOPOLITAN Influencer Awards by Pandora. (Foto: Gtres)

Junto a ella, Marina Barrial, experta en belleza y lifestyle, apostó por la elegancia con un vestido largo negro con transparencias y encaje, también palabra de honor, perfectamente ajustado con fruncido en la cintura, que daba ligereza a la falda, mientras la parte superior tipo corsé resaltaba su figura. Marina ha sabido combinar su personalidad vibrante con contenido de calidad sobre cuidado de la piel, moda y estilo de vida, logrando conectar con un público joven que busca referentes cercanos y reales.

Por último, Elena Gortari brilló con un vestido largo marrón de gasa, con falda fluida, escote en V y espalda al aire, un look que combinaba elegancia y frescura juvenil. Con más de un millón de seguidores en TikTok y 600.000 en Instagram, Elena se ha convertido en una de las tiktokers más influyentes del país, gracias a sus bailes, lipsyncs y a la naturalidad que transmite en cada vídeo, sumando además la narrativa de su relación con el tiktoker Juan Pérez, que ha cautivado a sus seguidores.

Marina Barrial en los COSMOPOLITAN Influencer Awards by Pandora. (Foto: Gtres)

El photocall se convirtió en un verdadero desfile de estilo. Las joyas de Pandora fueron el hilo conductor del glamour, mientras cada creadora mostraba su personalidad a través del look. La gala, más que una celebración de moda, fue un homenaje a la creatividad, la autenticidad y la conexión con la audiencia. Fabiana, Marina y Elena demostraron que ser influencer hoy no es solo cuestión de seguidores: es talento, autenticidad y capacidad de inspirar a quienes te siguen.

El evento reunió a más de un centenar de creadoras, influencers, modelos y talentos emergentes. Además de Fabiana Sevillano, Elena Gortari y Marina Barrial, nombres como Violeta Mangriñán, Rocío Osorno, Alba Díaz, María Fernández-Rubíes, Paula Koops, Anna Padilla, Miri Pérez, Raquel Reitx, Alejandra Agulló, Chiara Oliver, Nia Correia, Claudia Martínez, Daniela Blasco y Rebeca Stones se dieron cita, demostrando que la influencia en España no es solo glamour.