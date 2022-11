Si todavía no tienes tus mejores galas para mostrar en la fiestas navideñas, estás tardando. Pues aunque te parezca que todavía queda, resulta que estamos en diciembre y lo que no compres ahora, se agotará. Aconsejamos el vestido mini de abalorios de Zara.

Es de color negro, lo mejor es que cuesta menos de 40 euros, y se está agotando. Es el indicado para todo tipo de fiestas.

Cómo es el vestido mini de abalorios de Zara

Para la cena de Navidad, la comida, en Nochevieja y hasta reyes. No te lo puedes perder, y ya puedes correr, porque quedan pocas tallas y unidades.

Verás que es negro, mini, de manga larga y lleva abalorios en la zona del cuello, por lo que destaca por sus detalles. Es de cuello subido con aplicación de abalorios y se cierra en espalda con abertura y botones.

Cuáles son sus materiales y cuidados

Este vestido está confeccionado con los mejores materiales: 88% poliéster · 12% elastano, y para su cuidado, lo mejor es seguir las etiquetas. Desde Zara nos aconsejan que los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Para esto es mejor no lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , y no usar secadora.

Con qué te pones este vestido

Desde la web tienen algunas prendas y complementos que le irán a la perfección para poder llevar este vestido en fiestas. Por un lado, está el bustier triangular interior, viene con transparencias en negro y su precio es de 25,95 euros; a su vez se destacan también las sandalias de tacón con hebillas que tienen un precio de 39,95 euros, además de chaquetas cortas y hasta abrigos largos que deberás llevar durante estas fiestas si hace frío.

Consíguelo en la web de Zara

El vestido está en la web de Zara y también en sus tiendas física. En el formato online sólo quedan tallas XS, así que date prisa. Su precio es de 39,95 euros, realmente asequible a tus bolsillos y más si debes ir a diversas fiestas, piensa que también es factible en bodas y en otros eventos donde lo lucirás.

Si tienes otras tallas, vas a tener que esperar a que la web reponga la prenda, y puedes enviar un mail a Zara para que te avisen cuando el vestido esté de nuevo online.