El bustier de Zara que podrás usar para varias cenas de Navidad: ponte diferentes accesorios y look nuevo

Hay prendas elegantes que sabes que no te fallarán. Es el caso del bustier de Zara que tendrás tanto para la cena de Navidad como para la Nochebuena.

En color negro, es la mejor prenda que puedes tener para estos días y además para cualquier tipo de evento que creas.

Cómo es el bustier de Zara que podrás usar en Navidad

Tiene botones forrados con escote corazón y hombros descubiertos. Presenta solapas delanteras y el cierre es frontal con botones forrados a tono. Combina con pantalones y también faldas, además de shorts de brillos que se suelen estilar durante estos días.

Con qué está confeccionado

El bustier, o top sin mangas, está elaborado en 100% poliéster y forro en 100% acetato. Para sus cuidados, desde Zara exponen que para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Lo más importante es fijarse en la etiqueta de la prenda, algo que tienes por seguridad para no estropear esta prenda.

Para que el bustier dure más, entonces es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, y no usar secadora.

Completa tu look

Para llevar esta prenda tan elegante hay varias combinaciones que puedes hacer desde Zara. Por un lado, está el pantalón en negro, que si te lo pones crea un buen conjunto y además parece un mono de color negro bien sofisticado.

Este pantalón es de tiro alto con bolsillos delanteros y falso bolsillo de vivo en espalda. tiene el cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico. Su precio es de 29,95 euros, en tallas XS y la L. así que date prisa porque se acaban.

A su vez, tenemos un bustier interior irregular y con transparencias y bordados, su precio es de 25,95 euros, en variedad de tallas. Además tienes zapatos de tacón, botas, y hasta aquellos zapatos de plataforma que mejor se estilan para las fiestas navideñas.

Un precio apto para tu bolsillo

El precio de este bustier de Zara es de 35,95 euros con precios que van del XS al XL, así que tienes amplitud para poder elegir la que vaya contigo. Pero no te duermas porque igual que tú hay muchas personas mirando ya las prendas para estas navidades, así que debes quedártelo cuanto antes mejor.