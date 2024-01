Este es el corte de pelo que más te favorece según la forma de tu rostro

El corte de pelo que necesitas según la forma de tu rostro acabará marcando la diferencia en este 2024. Al inicio de este nuevo ciclo las peluquerías se llenan en busca de un cambio de look que sea el que permita conseguir este empujón para dar un giro en el guion. Un trabajo nuevo acompañado de un peinado que nos acompañe en numerosas ocasiones. Todo es posible con la ayuda de un tipo de elemento que destaque en todos los sentidos. Cada persona es un mundo y tiene una forma de rostro que marca el corte de pelo.

Un nuevo corte de pelo te está esperando

Puedes conseguir un corte de pelo que te impresione, simplemente debes ponerte manos a la obra con un buen profesional. Aunque tengamos una idea del tipo de corte que queremos nunca está de más pedir consejo a nuestra peluquera o peluquero de confianza, ellos son los que realmente pueden conocer las mejores opciones posibles.

El tipo de rostro es el que siempre marcará el corte. Esta forma es la que hace que nos quede bien o mal el peinado. Con lo que al final del recorrido es importante saber perfectamente los puntos fuertes y débiles. Es decir, aquello que queremos potenciar o eliminar de forma directa.

Relativiza el corte. No es nada capital, sino que siempre volverá a crecer, así que toma el cambio como algo necesario que debes hacer, pero sin presión. Diviértete con el nuevo corte, descubre un rostro que quizás no habrías visto tan despejado o menos, de la mejor manera posible.

Este es el corte de pelo que te favorece según tu rostro

En caso de tener el rostro cuadrado con una mandíbula que es la parte más visible de la cara opta por una melena larga y ondulada. Suavizará esta parte del rostro y te servirá para darle ligereza. Es un look muy femenino, por lo que al final del recorrido podrás hacerte con un tipo de corte que quizás te sorprenda en todos los sentidos.

El rostro triangular con una barbilla estrecha y una frente más grande, piden un flequillo, actualmente el hecho de que se lleve el tipo cortina, es decir, a los lados, es perfecto para este rostro. Podrás hacerte con el tipo de elemento que acabará siendo lo que marque la diferencia. El flequillo es un elemento que consigue hasta rejuvenecer, justo lo que necesitamos.

El rostro redondo pide un escalado para afinar la forma. Es una manera de eliminar esas redondeces que son las que se atenuarán con este peinado. En general, los peinados lisos son una mejor opción para el rostro redondo. De otra forma es más complicado conseguir atenuar determinados rasgos.

Además del corte, el color, es el otro elemento que realmente afecta al tipo de rostro. Por lo que es importante combinar ambos. Si te cortas el pelo, pero el color no va de la mano con ese corte, no conseguirás todos los efectos que deseas, sino que te quedarás sin ese nuevo look de estrella de cine que estás buscando y que puede favorecerte tal y como siempre has deseado.

Este 2024 una de las primeras visitas obligadas para volver a la rutina es la de la peluquería. Necesitamos un cambio y para hacer realidad la imagen que deseamos, nada mejor que un corte y color que marque el inicio de lo que está por llegar. prepárate para las buenas vibraciones que quieres obtener del universo, viéndote bien con este tipo de corte que estás deseando hacerte.