Este es el bikini de Pull&Bear que mejor sienta a las mujeres con poco pecho

Si estás buscando un bikini para ir a la playa o a la piscina durante verano, entonces debes escoger de entre los más modernos y prácticos. Hemos dado con el bikini de Pull&Bear para quien tiene poco pecho.

Está en dos colores, blanco y negro, y es todo un hallazgo si lo que quieres es elevar el busto y estar fantástica cuando vayas a la playa.

El bikini de Pull&Bear para quienes tienen poco pecho

Está formado por dos piezas. Por un lado, encontramos el top de bikini de cazuelas con detalle de etiqueta metálica, confeccionado en tejido de canalé ligeramente elástico.

Está confeccionado en exterior: 83% poliamida – 17% elastano, y el forro es de 90% poliéster – 10% elastano. Verás que es de alta calidad sea cual sea el color que elijas.

De qué forma lo puedes cuidar

Desde Pull&Bear especifican que pueden ayudar a extender la vida útil de tu ropa, reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental de los procesos de lavado.

Así que este top se puede lavar a máquina max. 30ºc. con centrifugado corto. No se usa lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, y no usar secadora.

Braguita bikini

La otra parte de este bikini es la braguita tipo tanga confeccionada en tejido de canalé ligeramente elástico. Está confeccionada de la misma manera y con los mismos materiales que el top.

En dos colores

Tanto top como braguita están en dos colores, realmente básicos pero estupendos para poder ir a la piscina con todo tipo de seguridad.

Son el blanco, que lleva forro y sienta siempre genial cuando nos bronceamos en verano. Mientras que tenemos también el negro, el más elegante y el comodin cuando se trata de combinar con otros complementos en la temporada estival.

Completa tu look

Recomiendan entonces poder complementarlo con varias prendas, como son la falda midi con falso nudo que tiene un precio de 25,99 euros, mientras que sienta genial también con la sandalia plana de cuerdas y precio de 29,99 euros.

Cuánto vale el bikini

Mientras que la braguita tiene un precio de 12,99 euros, que en blanco sólo queda talla de XL. Y en negro está agotada, tendrás que ir a la tienda para ver si realmente está disponible. Desde la misma web puedes comprobar su disponibilidad de la forma más rápida y segura.

Y por otro lado, está el sujetador tiene el precio de 15,99 euros, y está en diversas tallas. también puedes comprobar su disponibilidad online y en la tienda física.