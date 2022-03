¡Estás a tiempo!: las botas de agua de Asos que aún puedes necesitar

Solemos pensar que, una vez empieza la primavera, debemos guardar las botas hasta el próximo otoño y sustituirlas por sandalias y zapatos abiertos. Pero nada más lejos de la realidad. Si por algo se caracteriza la primavera es por ser una estación en la que el tiempo es muy variable. A primera y última hora del día las temperaturas continúan siendo bajas y, además, la lluvia puede hacer acto de aparición en cualquier momento. Así que, todavía es un buen momento para hacernos con las botas de agua de Asos para esta temporada.

Aunque las botas de agua siempre han sido un calzado muy básico, que utilizamos más por funcionalidad que por estética, las cosas han cambiado mucho en el mundo de la moda en los últimos años. Ahora podemos encontrar unas botas de agua con tanto estilo como las estilo chelsea de Asos, con suela track y detalle de paneles laterales.

Tienen varios detalles que hacen de ellas un calzado que necesitamos sí o sí en nuestro fondo de armario. El color azul pastel es maravilloso porque le aporta un toque muy elegante y romántico al look y, además, es muy fácil de combinar. Con un pantalón vaquero, un jersey de punto fino rosa y un chaleco acolchado beige tenemos el look perfecto para ir a la oficina.

La suela track ha sido una de las grandes tendencias de 2021, y seguirá siendo protagonista en 2022. Al ser gruesa, resulta mucho más cómoda a la hora de caminar y pasar muchas horas de pie. Además, aísla el pie de la humedad del suelo en días de lluvia.

A todo esto hay que sumar los paneles laterales y la trabilla en la parte superior de la caña, que hacen que las botas sean muy cómodas de poner y quitar. En otoño e invierno han sido una de las botas de agua más vendidas de Asos, pero por suerte aún están todos los números disponibles, desde el 36 hasta el 41.

Unas botas que podemos tener en el fondo de armario porque no sabemos cuándo va a llover. Para un look de primavera no demasiado abrigado, podemos combinarlas con un vestido de estilo camisero y largo midi y una gabardina.

Si te han gustado tanto como a nosotras y quieres hacerte con las botas de agua de Asos, están a la venta por 34,99 euros en la tienda online. ¡Seguro que no tardan mucho en agotarse!