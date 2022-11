Con esta cazadora de Bershka no te hará falta una bufanda

Si eres de las que te da muchísima pereza salir de casa por la mañana para ir a trabajar porque hace mucho frío, Bershka tiene la solución ideal para ti: una cazadora de doble faz súper cómoda y calentita. Es de color negro y está confeccionada con tejidos de muy buena calidad, así que es una de las mejores compras que puedes hacer esta temporada.

¡Gracias al cuello de borreguito ni siquiera te hará falta llevar bufanda! Tiene cierre de cremallera frontal y detalle de botón a presión en el cuello. A esto hay que sumar los bolsillos, también con cierre de cremallera. Una serie de detalles que hacen de esta cazadora de la nueva colección de Bershka una prenda muy especial.

La cazadora de doble faz de Bershka

Es ideal para llevar con vaqueros, faldas y vestidos, en definitiva, con tus looks básicos de temporada, y derrochar estilo al tiempo que te proteges contra el frío. La cazadora de doble faz se ha convertido en la favorita de las prescriptoras de moda, y seguro que a ti también te gustará tenerla en tu fondo de armario.

Abriga y es muy calentita y, además, combina con todo tipo de looks. Se trata de una tendencia de moda que ha llegado para quedarse, y de la que es imposible no enamorarse. Inspirándonos en los looks del street-style, queremos darte algunas ideas para combinar la cazadora de doble faz de Bershka.

Los pantalones cargo son la prenda estrella de la temporada, y con esta cazadora encajan a las mil maravillas. Si te apetece un look 100% sporty chic, puedes animarte con una camiseta y unas zapatillas. Si prefieres algo más casual, elige un jersey de punto y unos botines con suela track.

Un pantalón vaquero es una prenda comodín que queda bien con todo. Este otoño puedes lucirlo con una camisa de popelina blanca, un chaleco de punto y unos botines con plataforma. ¡Te verás ideal con la cazadora de doble faz!

Para salir por la noche, un total black look siempre es un acierto seguro. Escoge una falda mini efecto piel, una camisa y unas botas altas planas o de tacón, y estarás ideal. Para no pasar nada de frío, solo necesitas unas medias térmicas.

La cazadora de doble faz está disponible en la tienda online de Bershka por 49,99 euros, desde la talla XS hasta la L. En la web también puedes consultar la disponibilidad en tu tienda Bershka más cercana.