Si se trata de vestiste a la última, entonces debes saber que hay vestidos que consiguen elevar al máximo nuestro look. Deslumbra a todos con el vestido más demandado de Pull&Bear, en concreto es corto con detalle nudo y te encantará por su color llamativo, en azul pavo o esmeralda. Sigue para conocer más sobre este vestido.

Es ideal para destacar en todo tipo de fiestas y temporadas, porque así le das color al apagado invierno.

¿Cómo es el vestido más demandado de Pull&Bear?

Hablamos de un vestido corto con detalle de nudo y cut out en la parte delantera, de manga larga y en tejido ligeramente elástico. Es extremadamente ajustable y con súper precio: 22,99 euros. Lo tienes en diversas tallas: de la S a la XL para elegir la que vaya contigo o que te siente mejor.

Para más info hay que destacar que el exterior es de 95% poliéster y 5% elastano con un forro de 92% poliéster y 8% elastano. En sus cuidados, se lava a máquina a máximo 30ºc. de centrifugado corto, ahora bien no debemos usar lejía / blanqueador, se plancha a máximo 110 º c, no se usa secadora, se lava y se plancha al revés.

Con qué combinar vestido más llevable del momento

Es un modelo muy atrevido que deja volar nuestro lado más sexy. Es decir, que cuenta con aquellos atributos que lo hacen especial y te hacen sentir siempre atractiva.

Lo podemos llevar con medias o pantys porque nuestras piernas se dejan ver, además de que quedan realmente bien con nuestras botas de caña alta y taconazos.

Te lo puedes plantar también con las sandalias de tacón a tiras, que tiene la propia firma y para no pasar frío, entonces el abrigo adecuado es de pelo de color negro, que también está en otros colores y que Pull&Bear aporta para esta nueva temporada de otoño/invierno 2021.

Ya puedes escoger y comprar esta prenda antes de que se agote, gracias a la web, ya que es una forma cómoda y mucho más rápida de adquirir todos tus vestidos o prendas que ya puedes ir dejando en la cesta.

Piensa que hay muchos otros productos rebajados a lo que no podrás renunciar. Es el vestido ideal para todo tipo de eventos, en especial de noche, ya que al ser tan sexy es ideal en cenas, eventos de alto copete y aquello que desees para ser el centro de atención.