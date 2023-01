Descuentazo en Bershka: este vestido es monísimo, estiliza y te dará rollazo

De print animal y con diseño top. Sigue el descuentazo en Bershka en este vestido que te encantará. No te duermas porque las tallas se agotan por momentos. Todo esto es gracias a las rebajas que tienen tus tiendas preferidas.

Entallado, para fiestas e ir la mar de elegante, este vestido es top y lo sabes. Te contamos algunas de sus características para comprarlo en un clic.

No te pierdas este descuentazo en Bershka

Pagarás menos por este vestido midi manga larga print. Además es entallado, largo e ideal con unas botas altas con las que causarás total sensación.

En su composición destaca por estar confeccionado en 82% viscosa y 16% poliéster, además de un 2% elastano.

A la hora de cuidarlo es importante leer la etiqueta y también seguir las especificaciones que Bershka nos deja para no estropearlo y que dure más en el tiempo. Por esto el vestido debe lavarse a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, sin limpieza en seco y no usar secadora.

¡Completa tu look!

Para llevar el vestido puedes hacerte con la cazadora biker en negro que tiene un precio de 29,99 euros en diferentes tallas, las botas altas en color negro y blanco, o el bolso en blanco acolchado con cadena plateada que también tiene un precio de 15,99 euros con descuento.

Dónde se consigue este vestido

Está en la web de Bershka en diversas tallas y con una buena oferta. Si su precio era de 25,99 euros se pasó a 12,99 euros para quedarse en 9,99 euros, gracias a la gran oferta de 61%. Las tallas ahora disponibles son la S y la L y se agotarán pronto.

Es fácil adquirir esta prenda porque solo debes ir a la web de Bershka y darle al clic para comprarlo.

Descubre las rebajas de Bershka

Además de comprar este vestido, tienes más variedad de prendas que están en rebajas en este momento. Por ejemplo el vestido de manga corta en print floral que tiene un precio final de 12,99 euros, el vestido midi en color carne de 7,99 euros, el midi de tirantes asimétrico a 12,99 euros, la camiseta corta en rosa a 5,99 euros, los jeans rotos en color negro de 15,99 euros, el jersey rústico en blanco a 17,99 euros, el top de manga larga con detalles de flecos brillantes que tiene un precio de 19,99 euros, o las zapatillas multipiezas de 15,99 euros. La ventaja es que lo tienes too sin salir de esta web.