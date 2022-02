Las deportivas de H&M al más estilo New Balance para llevar con mom jeans

Si estás buscando unas zapatillas para hacer deporte o simplemente para vestir a tu gusto, tenemos las deportivas de H&M al más estilo New Balance. Son ideales para llevar con diversidad de prendas, como los mom jeans y hasta con vaqueros de varias tonalidades.

Llevan varios colores y sientan siempre perfectas con todo aquello que te pongas. ¡Vas a caer en la tentación por sus versatilidad y suela gruesa!

Las deportivas de H&M al más estilo New Balance

Son las zapatillas deportivas en punto menguado de malla y piel sintética con cordones y trabilla detrás. Vienen con forro y plantillas de tela. Además está la suela acanalada gruesa que tiene un fantástico grosor de 6 cm, esto quiere decir que ya puedes ir con deportivas y ganar altura.

Elige tu talla y hazte con las zapatillas que están de moda y que H&M te trae por un precio realmente reducido de 39,99 euros.

En su composición, destaca que la parte superior está realizada en poliuretano 100%, mientras que la suela es de goma termoplástica 100%, y el forro y plantilla son de poliéster 100%.

La tienes en varias tallas y además destaca porque hay algunos colores en color claro beige.

¿Con qué llevar las deportivas del momento?

Por un lado, te las pones si has decidido hacer deporte, de aquellos más ligeros tipo yoga o fitness menos contundente y fuerte que otros en los que hay que mover todo el cuerpo y entrenar más fuerte.

Mientras que son aquellas zapatillas que te pones cuando quieres ir bien cómoda, ya sea con vaqueros, camisetas, camisas denim cuando debes ir al trabajo y necesitas que el pie descanse durante todo el día.

Ahora bien, si decidimos ir a una cena o a una fiesta, también el calzado adecuado y está moda ir a lo más comfy posible. En este caso, vas con tu traje chaqueta, camisetas de manga larga, blusas y hasta vestidos con este calzado que todas querrán. Especialmente por su precio y su alta comodidad.

Así que no lo pienses y hazte con ellas antes de que no tengas tu talla y se agote. Te mereces este y muchos otros accesorios que desde la web de H&M te recomienda. En este caso, sugieren ponerlo con sudadera, mom jeans, pendientes de aro, o bien Slim jeans, todas ellas prendas que puedes también comprar desde esta web. Así que no lo pienses mucho y ya puedes tenerlas en casa para esta temporada.