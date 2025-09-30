El curioso momento ‘matchy’ de la Reina Letizia y Marta Carazo

Mientras que el Rey Felipe VI ha tenido que cancelar su agenda debido a las condiciones climatológicas en Valencia, la Reina Letizia ha retomado sus compromisos oficiales en Madrid. Ha sido pocos días después del reencuentro con la princesa de Asturias y de participar junto a ella en una visita histórica a Navarra, en la que Leonor estrenó el título de princesa de Viana de manera oficial.

Acompañada por su mano derecha, Marta Carazo, doña Letizia ha presidido la entrega de la quinta edición de los Premios Retina Eco. Unos galardones que reconocen los mejores proyectos de innovación tecnológica orientados a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en España. Su objetivo es seleccionar y premiar año tras año proyectos y soluciones destacadas que contribuyen de manera eficiente a la transición ecológica y al desarrollo sostenible.

Marta Carazo, detrás de la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Una cita en la que la Reina ha vuelto a confiar en la que se ha convertido en su fórmula de estilo preferida -el traje de chaqueta y pantalón- y gracias a la cual esta vez ha protagonizado un divertido momento matchy con su mano derecha. Esta fórmula de estilo, por cierto, también es muy frecuente en el armario de la princesa Leonor y de la infanta Sofía.

La Reina y su mano derecha, coordinadas

En este compromiso, doña Letizia ha lucido una combinación de pantalón blanco de corte recto y chaqueta corta, con falsos bolsillos en la zona del pecho, cuello redondo y abotonada. Un traje de la firma Mango que le sentaba muy bien.

Ha combinado el conjunto con un par de sus babies destalonadas de la firma francesa Sézane, en este caso, en blanco con la puntera negra y tacón bajo y cuadrado. Además, ha llevado un bolso de mano de Carolina Herrera, el mismo que lució en Navarra en color burdeos, pero esta vez de color negro. En cuanto a las joyas, doña Letizia no ha prescindido de su inseparable sortija de Coreterno, y ha elegido unos sencillos pendientes cubiertos de pavé de circonitas de la firma PDPAOLA.

La Reina Letizia en una entrega de premios en Madrid. (Foto: Gtres)

En el caso de Marta Carazo, la jefa de la Secretaría de S.M. la Reina ha llevado un traje sastre en color claro, muy parecido en tono al de doña Letizia. La periodista ha preferido un modelo más básico, con pantalón tobillero y chaqueta de botonadura simple. También lo ha combinado con complementos en negro, un sencillo jersey de punto y unas merceditas similares a las de la esposa del Rey Felipe VI, con la puntera negra, pero cerradas. Lo que no sabemos es si se ha tratado de una divertida coincidencia o si se han puesto de acuerdo, pero lo cierto es que aporta imagen de equipo.

La agenda de la Reina

La entrega de estos galardones ha sido el primer compromiso oficial de la agenda de doña Letizia en esta semana. Está previsto que la Reina retome sus actividades el jueves por la mañana, cuando asista en Madrid a la entrega de los Premios Unicef España. Ya de cara al viernes, la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía viajará de nuevo a Navarra, donde tiene previsto participar en la apertura del curso de Formación Profesional.