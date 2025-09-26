Así son los retratos oficiales de Rosa Lerchundi y Marta Carazo: detalles y una curiosa diferencia

El anuncio de la incorporación de Marta Carazo y de Rosa Lerchundi al equipo de la Zarzuela se produjo el pasado mes de julio, tras la inesperada salida de María Ocaña por cuestiones personales sobrevenidas de las que nunca se han dado detalles. No obstante, no ha sido hasta el mes de septiembre cuando ambas comunicadoras se han unido al personal que trabaja de manera directa con los Reyes don Felipe y doña Letizia, así como con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Tanto Carazo como Lerchundi empezaron a trabajar en el Palacio de la Zarzuela el día 1 de septiembre, después de que se produjera su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado el 30 de agosto. Marta Carazo es la nueva jefa de la secretaría de S.M. la Reina en sustitución de María Ocaña, mientras que Lerchundi sustituye a Jordi Gutiérrez, que se ha jubilado tras muchos años al lado de los Reyes como responsable de comunicación y relaciones con los medios

Marta Carazo en un acto de la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Ha sido ahora cuando la Casa de S.M. el Rey ha publicado en la web los perfiles de las dos comunicadoras, de dónde hace unas semanas retiró el de María Ocaña y después el de Jordi Gutiérrez. Los perfiles van encabezados por nuevos retratos de Marta Carazo y de Rosa Lerchundi.

Fotografía del perfil de Marta Carazo. (Foto: Casa Real)

Las dos posan vestidas en tonos claros y en el exterior del Palacio de la Zarzuela -en otros perfiles se han elegido fotografías en interiores-. Sin embargo, la gran diferencia es que mientras que en el de Marta Carazo solamente se ven los jardines del palacio -y una de las dos esculturas de acero de Lolo Garner-, detrás de Rosa Lerchundi se puede ver una gran bandera de España. El de Carazo es, curiosamente, el único perfil de todos los que hay en la web en el que no está presente este elemento, aunque se desconocen los motivos.

Fotografía oficial de Rosa Lerchundi. (Foto: Casa Real)

La paridad en la Casa del Rey

Tras muchos años en los que la mayoría de los miembros del personal de la Zarzuela en cargos de responsabilidad estaban ocupados por hombres, con la llegada de Camilo Villarino y el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI a la jefatura del Estado se ha dado un giro muy necesario. Son cada vez más las mujeres que ocupan cargos de relevancia, hasta el punto de que nos encontramos con seis hombres frente a cinco mujeres. Una cifra que está muy equilibrada.

Mercedes Araújo con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

En estos momentos forman parte del equipo que trabaja de manera más o menos directa con los Reyes las siguientes mujeres: Mercedes Araújo (secretaria general de la Casa del Rey, justo por debajo de Camilo Villarino), Marta Carazo (mano derecha de la Reina Letizia), Rosa Lerchundi (directora de comunicación), Carmen Castiella (consejera diplomática) y Ana Varela (interventora). Durante muchos años solamente la anterior interventora, Beatriz Rodríguez Alcobendas, era la única mujer en un cargo de responsabilidad. Luego se sumó María Ocaña (que se marchó antes del verano) y después de ella Mercedes Araújo y Carmen Castiella.