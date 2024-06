Cuándo y a qué hora empiezan las rebajas de verano 2024 de Zara

Tenemos ganas de comprar las prendas de verano y a un precio más bajo. En nada vienen las rebajas de Zara de junio 2024 con el verano y gracias a que se ofrecen cantidad de prendas que estarán en rebajas.

Seguramente durante los días previos están ya haciendo tu wishlist con los shorts, vestidos, bikinis y otros que puedes tener en rebajas. Te contamos qué días empieza y también algunas prendas que ya puedes tener en cuenta si las quieres a precios siempre mejores.

Las rebajas de verano 2024 de Zara

Son las rebajas de junio, que estarán justo el día 20 en tanto en la aplicación (que ya debes descargarte) como en la tienda online. Es una clara ventaja y lo mejor es que te suscribas a su newsletter para enterarte antes de cuando tienen lugar estos descuentos.

Estate atenta porque al día siguiente, el 21 de junio, tienes estos descuentos especiales en las tiendas físicas. Y son en toda España así que ya puedes anotar lo que quieres para entrar corriendo a la web de Zara y hacerte con las mejores prendas.

Y si tienes una tienda bien cerca, seguro que sí, entonces también puedes ir para probarte aquello a lo que ya le has echado un ojo y no te quieres perder.

Cómo comprar en las rebajas de verano 2024 de Zara

Como sucede en esta época de rebajas, es normal que debas comprar bien y para esto te damos diversas ideas con el fin de que lo tengas todo controlado.

Wishlist

Mirar bien aquellas prendas que quieras y anótatelas en tu lista. Si estás en la web o aplicación de Zara puedes dejarla en la cesta de la comprar y una vez que empiecen las rebajas de verano 2024 entonces vas buscar esta bolsa y sólo debes comprar. Es realmente fácil y te evita que debas ir a buscar cada prenda de nuevas.

Crea una cuenta si no la tienes

Claro que todo el proceso anterior no tiene sentido si no te has creado una cuenta antes. Es necesario para poder comprar tanto en la aplicación como en la tienda online. En este caso, es fácil porque te pedirá unos datos simples y tu correo electrónico para poder enviar tus prendas.

No te duermas

Si quieres un vestido concreto o el bikini para este verano, entonces intenta entrar antes a la página web es decir, si empiezan el 20 de junio, ya puedes entonces darte prisa y no buscar tus prendas a última hora porque puede ser que ya no quede nada o al menos lo que tú estabas buscando.

También se aconseja ir pronto a la tienda física. A últimas horas es posible que ya las prendas top o con mayores descuentos no estén. Y muchas tallas entonces se agotan antes de lo que uno cree.

Cómo evitar problemas en las rebajas

La OCU da consejos sobre cómo comprar de forma consciente durante las épocas de rebajas para que no te estafen y puedas gozar de la mejor ropa y descuentos.

Los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos, un mes.

Los objetos deben mostrar, el precio original, el rebajado, y el descuento, de forma bien clara.

La calidad de los productos rebajados no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar rebajados.

La garantía y el servicio postventa debe ser igual, aunque compres el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo.

En caso de que se establezcan condiciones especiales para el periodo de rebajas (limitaciones en el medio de pago o en las devoluciones), los establecimientos están obligados a indicarlo expresamente.

Conserva siempre el tiquet, indispensable para cualquier posible reclamación, cambio, devolución etc.

Si el producto está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente), aunque la mayoría de los comercios lo hacen y no tienen por qué devolverte el dinero.

Cuando son compras online, el consumidor está especialmente protegido: tienes 14 días naturales para devolver tu compra si no te convence.

Evita caer en la trampa del consumo excesivo: aprovecha para equiparte tú, equipar a tu familia o tu hogar con mejores precios sin dejarte llevar por compras impulsivas.

Qué comprar en las rebajas de verano 2024 de Zara

Vestido camisero

Los hay de diversos tipos, formas, en monocolor y estampados. en este caso, tenemos el vestido de cuello solapa y manga larga. Con detalle de cinturón del mismo tejido con doble hebilla. Cierre frontal con botones. Su precio actual es de 39,95 euros en varias talla, pero no quedan muchas unidades, así que debes darte prisa en cuanto empiecen las rebajas.

Falda cruzada denim

Para ir a la moda y marcar estilo, tienes la falda de tiro alto con bolsillos de plastrón en espalda. Con bajo con abertura delantera y cierre frontal cruzado con botones metálicos. Esta falda en dos colores te sale a 25,95 euros.