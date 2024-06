Te vas a quedar sin ellas: las prendas de Mango que van a volar estas rebajas

Si hay una tienda que ofrece las tendencias más top, ésa es Mango. Ahora puedes hacerte con vestidos, faldas, shorts y otros, pues son las prendas de Mango que van a volar estas rebajas.

No te esperes a los descuentos, porque mucha ropa se va a agotar el primer día, en todo caso, déjala en la cesta de la compra para que luego puedas acceder a ella antes y nadie te la quite al momento.

Las prendas de Mango que van a volar estas rebajas

Vestido de crochet manga larga

Es una prenda elegante, boho y siempre sofisticada que te va a elevar durante el verano. Es el vestido de crochet de flores es de color blanco y tiene estas flores en la parte inferior.

Es ideal porque se confecciona en tejido de 100% algodón. Entre otros, además es más corto para que puedas mostrar tus piernas y vayas de fiesta con él allá donde tú quieras.

Otras de sus características son su diseño recto, semitransparente, y la frescura que ofrece en el verano. Tiene cuello redondo, sin forro interior, sin cierre, y este adorno de flores para que ofrezca mayor cantidad de detalles.

Cómo puedes cuidar este vestido

Lavar a máquina máximo 30º

No usar lejía

Planchar a máximo 110º

No limpiar en seco

No se puede usar secadora

En este caso, y en la web de la firma, tiene un precio de 59,99 euros y las tallas se están agotando por lo que no tardes, puesto que casi no quedan.

Sandalia cuña hebilla: prendas de Mango

En la nueva colección de Mango tienes cantidad de ropa y accesorios como las sandalias y zapatos que van a ser las estrellas de la temporada. Es el caso de la sandalia de cuña.

Presenta diseño de tiras, abertura en la parte delantera, se cierra con tira con hebilla siendo el tacón de un total de 7 cm.

Diseñada en Barcelona, esta sandalia se confecciona en Corte: 100% poliuretano. Forro: 50% poliuretano. 50% poliéster. Plantilla: 90% yute. 10% poliuretano. Suela: 100% caucho termoplástico. Fijación/suela: 100% pegado.

Su precio es de 45,99 euros en tallas que van de 35 a la 42, así que debes elegir la tuya y quedarte con la que tienes antes de que se agoten.

Capazo detalle tachuelas

Lo vas a llevar a todos lados durante este verano. El capazo del momento es sostenible porque está confeccionado en tejido de fibra natural en tamaño medio, de doble asa corta, asa larga ajustable y desmontable.

Para mas señas: se cierra a base del botón magnético y lleva detalle lateral en contraste. Atención a sus medidas. 35.0×29.0x6.0cm (LargoxAltoxAncho). Diseñado en Barcelona, se compone de 100% alga. Con forro de 50% algodón, 50% poliéster y acabados en 100% poliuretano.

Para poder cuidarlo, según Mango aconsejan no lavar, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no se puede usar secadora. Para esto debes seguir los pasos de la etiqueta y también guardarlo en un lugar que sea seco y no húmedo para que no se estropee antes.

El precio de este bolso de rafia es de 39,99 euros y tienes dos colores para la parte de detalle en tachuelas de piel.

Pantalón lyocell estampado

Sabemos que queda bien poco para las rebajas. Y lo vas a disfrutas en especial con diversas prendas como este pantalón que puede ya vuele cuando se rebaje.

En diversos colores, el pantalón ligero y suelto, tiene tejido mezcla de lino y lyocell. Presenta tiro medio, con diseño largo, tipo campana, al estilo flare. Está diseñado en estampado, con dos bolsillos delanteros y tiene el cierre oculto de botón, gancho y cremallera.

Diseñado en Barcelona, como una gran parte de las prendas que tiene la marca, se confecciona en 95% lyocell y 5% lino.

Combinaciones posibles

Top lino tirantes nudos en color blanco que tiene precio de 15,99 €

Camisa estampada lazo del mismo diseño que el pantalón. Su precio actual es de 22,99 €

Sandalia tiras hebilla en color blanco. Tiene un precio de 29,99 €

Bolso shopper abalorios en color naranja. Su precio es de 59,99 €

El precio de este pantalón estampado es de 39,99 euros y las tallas que puedes comprar en este momento van de la 34 a la 42. No tardes porque luego suele pasar que no hay casi tallas y te quedas sin prenda o debes conformarte con otra cosa o talla que no es la tuya.

Top crochet flores

Este top se confecciona en tejido mezcla de algodón con tejido de crochet. Es de diseño recto, con flores y semitransparente. Lleva escote de pico, sin mangas, presenta tirantes anchos.

En su composición, a destacar 53% poliéster, 47% algodón, y contiene al menos un 53 % de materiales reciclados.

El precio de este top es de 29,99 euros en tallas que van de la XS a la L, ya puedes escoger la tuya.