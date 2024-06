Inditex lanza sus esperadas rebajas: prepara tus cestas

La cuenta atrás está llegando a su fin. El próximo miércoles, 26 de junio, arrancarán las que son una de las rebajas más esperadas, las pertenecientes al grupo Inditex. Ya a lo largo del lunes y el martes se ha podido saber que Pull & Bear, Stradivarius y Bershka ya han anunciado cuáles serán sus descuentos.Sin embargo, Zara todavía no ha dado ese paso, por lo que, por ahora, habrá que esperar. Y es que esta firma siempre es la última en dar a conocer las rebajas.

Para encontrar las mejores gangas hay que tener las cestas preparadas. De esta manera, con tan solo hacer un click podremos tener las prendas que tanto deseamos a un precio más asequible. Para ello, hay que estar pendiente de la aplicación de las citadas firmas a las 18:00 horas y a las 19:00 horas en la página web, que será cuando arrancarán oficialmente las rebajas. No será hasta un día después cuando se podrá comprar en tiendas físicas.

Lo más importante en periodo de rebajas es ir haciendo cestas con prendas básicas para así crear un perfecto armario cápsula. Además, lo ideal es comprar fuera de temporada. Es decir, ahora que estamos en verano hay que fichar prendas de invierno. De esta manera, encontraremos descuentos de infarto. Asimismo, a medida que van pasando las semanas los precios van bajando por lo que hay que prestar atención.

Stradivarius

Stradivarius ya ha lanzado sus descuentos. Desde vestidos hasta pantalones pasando por el calzado del momento. Ahora que ya ha comenzado la temporada estival uno de los tejidos que más se ven por la calles es el de crochet. Por ello, el vestido de la fotografía inferior puede ser una gran adquisición. Valía 35,99 euros y, ahora, 12,99.

Vestido realizado en crochet. (Foto: Stradivarius)

Pull & Bear

Los pantalones de traje son una prenda que ha venido para quedar y, lo mejor de todo es que los puedes lucir en cualquier época del año, por lo que es una gran inversión. Pull & Bear cuenta con varios modelos entre sus prendas, pero, concretamente, el que te mostramos a continuación se convertirá en tu nueva obsesión porque se adapta a la perfección a la silueta. De costar 29,99 euros costará mañana 15,99.

Pantalones de traje negros de Pull & Bear. (Foto: Pull & Bear)

Bershka

Bershka es otra de las tiendas que ya ha anunciado sus descuentos. Podemos encontrar prendas hasta un 40% rebajadas. Si algo rebaja esta firma una vez llega la temporada estival son los abrigos. Es, sin duda, la ocasión perfecta para hacerte con uno por menos de 40 euros.

Abrigo de Bershka. (Foto: Bershka)

Esta cazadora doble faz efecto piel valía 49, 99 euros y, ahora 29,99. Este tipo de trech no pasa de moda y, además de que remata cualquier look, lo cierto es que cumple su función y gracias a su tejido no pasarás frío.