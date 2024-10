Cristina Pedroche se rebela ante las críticas con un radical cambio de cejas

La famosa frase “Si no puedes con tu enemigo, únete a él” que se atribuye a San Lupo de Troyes, en relación con su alianza con el ejército de Atila el Huno, podría ser perfectamente una reflexión de la colaboradora de Zapeando, Cristina Pedroche. Esta conocida presentadora ha decidido dar un giro radical a la apariencia de sus cejas, cansada de las constantes críticas que ha recibido sobre ellas a lo largo de su carrera. A lo largo del tiempo, Pedroche ha manifestado en varias ocasiones su estrategia frente a los comentarios negativos: «Me pongo vaselina para que me resbale todo», una frase que encierra su filosofía personal sobre la importancia de establecer límites y no permitir que la presión social afecte a su salud mental. Sin embargo, es innegable que, en ocasiones, el torrente de críticas que recibe es excesivo.

Uno de los aspectos de su físico que ha suscitado más comentarios es, precisamente, el de sus cejas. Lo cierto es que la colaboradora de La Sexta ha hecho una notable transformación en la forma en que las cuida, pasando de un estilo delgado y muy depilado a dejarlas crecer de manera más natural, buscando un aspecto más salvaje y auténtico. Sin recurrir a tratamientos estéticos, ha empezado a resaltar su tamaño y grosor utilizando lápiz de cejas durante su rutina de maquillaje. Sin embargo, el agotamiento por el constante escrutinio la ha llevado a probar algo diferente: ha decidido decolorarlas para darles un aire más futurista que contrasta con su rostro.

Cristina Pedroche muestra sus cejas gruesas y perfectamente perfiladas. (Foto: Redes Sociales)

Cristina Pedroche se reinventa

Este cambio no solo es estético, sino que también lleva consigo un mensaje claro y revelador. En sus redes sociales, expresó su frustración y determinación al afirmar: “Siempre me critican las cejas, así que hoy he probado a aclararlas lo máximo posible, a ver si así os gustaban más. Pero me han dicho de todo igualmente. Así que, como siempre, yo a lo mío. Iré cambiándolas según me apetezca porque la verdad es que así también me gustan”. Con estas palabras, Pedroche reafirma su derecho a la autoexpresión y a tomar decisiones sobre su cuerpo sin dejarse influir por la opinión ajena.

Así han quedado las cejas decoloradas de Cristina Pedroche. (Foto: Redes Sociales)

A pesar de que las cejas decoloradas pueden parecer una tendencia un tanto estrafalaria, lo cierto es que han ganado más adeptos de lo que muchos podrían imaginar. Desde el icónico maquillaje de cejas de Kendall Jenner durante la Gala del Met 2022, hasta la reciente audaz elección de Julia Fox de lucir unas cejas prácticamente invisibles, las celebridades están demostrando que la decoloración de cejas no es solo una excentricidad, sino una declaración de estilo. Además, la generación Z ha abrazado con entusiasmo el fenómeno del hashtag #BleachedBrows, lo que demuestra que este look no es una novedad pasajera. Recordemos que Madonna ya había adoptado esta tendencia en 1992, y, a pesar de los años transcurridos, sigue vigente en el mundo de la moda. De hecho, la evidencia más reciente de su popularidad se vio en el desfile de Otoño-Invierno 2022 de Marc Jacobs, donde todas las modelos, incluidas las icónicas Bella y Gigi Hadid, se lucieron unas cejas casi invisibles, lo que les daba un aire.

Kendall Jenner llevó las cejas decoloradas a la MET Gala 2022. (Foto: Gtres)

En este contexto, la decisión de Cristina de decolorar sus cejas se convierte en una respuesta audaz y segura a las críticas que ha recibido. Al mostrar su nueva mirada, no solo se atreve a desafiar las expectativas, sino que también reafirma la importancia de la autoaceptación y la libertad de expresión. Curiosamente, ha recibido más comentarios positivos que negativos, lo que subraya que hay quienes apoyan esta exploración estética. “Soy fan de que cada cual haga con su cuerpo lo que le dé la real gana. ¡Así que tu templo, tus reglas! Y aquí hay que respetarse mutuamente”, expresó una usuaria, dejando claro que el respeto por la individualidad es esencial. Por otro lado, no faltan los detractores que, aunque admiten que es guapa, critican sus nuevas cejas: “A ver, estás guapa porque eres guapa, pero no aciertas una”.

La reina del street style

Sin duda, Pedroche ha demostrado que su personalidad resplandece con fuerza propia. Aprovechando la oportunidad de su cambio de cejas, decidió dejar a todos boquiabiertos con un look arriesgado y vibrante que no pasó desapercibido. “Seguro que a muchos no os gusta, pero a mí, que soy la que lo lleva, me parece un lookazo”, proclamó en sus redes sociales, exhibiendo una confianza inquebrantable al presentar su nuevo estilo. El conjunto que eligió constaba de un crop top y un pantalón corto a juego, ambos confeccionados en un tejido arrugado que aportaba una textura única y un dinamismo visual inigualable. Hecho en España y diseñado por la firma María Luisa de España, este outfit no solo demuestra su habilidad para seguir las tendencias más actuales, sino que también resalta su apoyo a la moda local, impulsando el talento de diseñadores españoles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

El acabado metalizado de su mirada es, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de la temporada, y Pedroche lo luce a la perfección. Este tipo de tejido, que refleja la luz y añade un aire futurista, está arrasando tanto en las pasarelas como en el street style.