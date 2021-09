El Corte Inglés vende los zapatos rojos favoritos de la ‘Reina Roja’ Letizia con descuento

La Reina Letizia ha hecho su última aparición con sus zapatos rojos favoritos que encontramos casi idénticos con descuento en El Corte Inglés. Los salones Carolina Herrera cuestan más de 700 euros, un precio que la mayoría de los mortales no puede permitirse. Para poder imitar el estilo Letizia no es necesario gastarse una gran cantidad de dinero, basta con poner rumbo a El Corte Inglés para encontrar zapatos rojos con grandes descuentos para incorporar a nuestro armario. Toma nota de las mejores opciones rebajadas y dale un poco de color a cualquier look con estos zapatos rojos al estilo Letizia de El Corte Inglés.

Los zapatos rojos favoritos de Letizia están a la venta en El Corte Inglés con descuento

Rojo burdeos y con un 50% de descuento, así son los zapatos rojos de oferta en El Corte Inglés que encantarían a Letizia. Es una buena opción para bajitas o amantes de los tocones, son altas, pero también cómodas para llevar con cualquier prenda. Un buen básico que por 14 euros es difícil no comprar.

Con un tacón cómodo y hechas en piel, esta opción en ante es perfecta si queremos apostar por un zapato versátil y original. Tiene un toque de oro en el tacón lo que lo hace perfecto para esos looks de oficina en los que nos esperan horas y horas de reuniones o un recorrido por la ciudad sin cansarnos. Valen menos de 30 euros y tienen un descuento del 50%.

Hispanitas es una de las grandes marcas que vende El Corte Inglés, si nunca has tenido ningunos zapatos de esta marca ha llegado la hora de que lo hagas. Siguiendo el look Letizia, apostando por una prenda hecha en piel de forma artesanal y con las mejores cualidades, podemos hacernos con un complemento único por solo 47 euros.

La marca Lodi está de oferta en El Corte Inglés. Con un descuento del 30% podemos autorregalarnos unos zapatos rojos destalonados que se convertirán en buen básico para este otoño. 76 euros, es el precio de un complemento que nos durará años y años en perfectas condiciones, unos zapatos que serán nuestro mejor aliado esta nueva temporada.

Sfera tiene un stiletto básico por solo 25 euros. Un complemento espectacular que se convertirá en uno de los más demandados esta temporada. El efecto Letizia convierte todo lo que lleva en oro y el rojo será sin ninguna duda en el tono por excelencia de los zapatos del otoño.