Copiar el Look de Amelia Bono nunca había sido tan sencillo: es de Uterqüe e irás divina

Amelia Bono es uno de nuestros grandes referentes en el mundo de la moda. Nos inspiramos en muchos de sus looks tanto para el día a día como para ocasiones especiales, y esta vez el cárdigan que luce en una de sus publicaciones en Instagram nos ha enamorado. Se trata de un cárdigan de la nueva colección de Uterqüe y no puede ser más bonito. Amelia Bono ha sabido combinarlo con mucho acierto, y el look es espectacular.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Se trata de un cárdigan de punto grueso lleno de detalles que hacen de él una prenda muy especial. Por un lado, el escote en forma de corazón, que resulta muy original y, además, de lo más favorecedor. Y, por otro lado, los botones de joya, que le aportan un toque muy elegante.

Los ribetes de canalé hacen que el cárdigan quede muy cómodo y se adapte de maravilla a la forma del cuerpo. Podemos seguir el ejemplo de Amelia Bono y combinar el cárdigan de Uterqüe con unos pantalones acampanados de talle alto y unas botas de tacón para un look de oficina.

Estamos ante una prenda que lo tiene todo para convertirse en nuestra favorita y que no vamos a querer quitarnos en todo el invierno: es cómoda, bonita y muy fácil de combinar.

Las reglas del mundo de la moda han cambiado, y ahora se juega con prendas de distintos estilos para crear looks diferentes y de lo más originales. Por lo tanto, podemos llevar el cárdigan de Uterqüe con unos pantalones jogger y unas zapatillas deportivas. ¿Por qué no?

Ahora que se acerca la Navidad, también es una prenda estupenda para los looks de fiesta más cómodos y elegantes. Para cenar con la familia en Nochebuena, con una falda midi en color crudo y unas botas estilo calcetín queda genial.

Si a ti también te ha gustado el cárdigan, puedes encontrarlo en la tienda online de Uterqüe por 99 euros, desde la talla S hasta la L. Una prenda atemporal que va a estar contigo muchos años y que te vas a querer poner todos los días.