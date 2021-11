La pasada semana, el viaje de Estado de los Reyes a Suecia nos ha dejado multitud de detalles y momentos inolvidables. Era la primera vez que don Felipe y doña Letizia viajaban al país escandinavo en viaje oficial desde que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado en el año 2014 y, como tal, la Reina ha hecho un importante despliegue en términos estilísticos, con guiños a la moda española, así como a la sueca, en una lección de elegancia en clave royal.

A su llegada oficial a Estocolmo, doña Letizia lo apostaba todo al rojo, uno de sus tonos fetiche y color insignia de nuestro país. La Reina se decantaba por un diseño de Carolina Herrera de una temporada anterior, que combinaba con capa de la misma firma, zapatos y bolso a juego. Lo más llamativo de su estilismo era, sin duda, el tocado, elaborado de manera artesanal por la marca sevillana Cherubina, una de las firmas a las que doña Letizia recurre de manera habitual.

Ahora puedes copiar este look de la Reina en clave ‘low cost’, que resulta perfecto para cualquier evento en el que el dress code sea un poco más sofisticado. La tienda online de segunda mano Bedford Street ofrece un diseño rojo colar con efecto satinado de la marca Maje, otra de las imprescindibles de doña Letizia. Un modelo que está por ahora disponible en talla L y por un precio irresistible, 65 euros.

Más allá del vestido, los complementos ocupan un lugar importante en este estilismo. La marca Camila’s presenta los slingback Petropoli, unos zapatos destalonados en piel color camel y tacón cómodo por un precio de 85 euros.

Si el bolso de la Reina era de Carolina Herrera, la firma de de alta marroquinería Box San Sebastián tiene un clon perfecto para este look. Se trata del modelo Gogoratu, un bolso Cabás de su archivo de los 80, rediseñado ahora dándole importancia a la confección de la identificación del estribo metálico y la inicial B, orígenes ambos de su logotipo, y a un esmerado cosido a mano con cáñamo natural con el “savoir faire” de sus artesanos.

Aunque no se ha dado mucha importancia a este tema, la espoa de Felipe VI también lució en su primera jornada en Estocolmo unos guantes de piel color camel. En este caso, la marca de calzado Mislita ofrece los guantes Andrea Praliné, fabricados en España en 100% piel color marrón combinado con color camel. En lo que respecta al tocado, la propia marca Cherubina ha rebajado la diadema que llevó doña Letizia, que ahora está disponible en cuatro tonos por 112 euros.

Al margen de este primer y espectacular look de doña Letizia en Estocolmo, uno de los que más ha dado de qué hablar ha sido el vestido que llevó a la cena de gala. Un diseño de la colección Conscius de H&M, como guiño a la moda sueca y sostenible, que con anterioridad había lucido Victoria de Suecia. El vestido, que no supera los 300 euros, ya no está disponible en la web, pero la firma ofrece algunas opciones para que te sientas como una Reina, perfectas para las veladas festivas que están a punto de comenzar.