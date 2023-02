Violeta Mangriñán es una de las principales influencers de nuestro país, una joven que no duda en mostrar un look de lo más especial. La tarea de este tipo de famosas es darnos unas ideas que podemos poner en práctica de la mano de prendas y complementos que quizás nunca hubiéramos imaginado que existían. Este conjunto perfectamente etiquetado de Violeta Mangriñan ha despertado pasiones entre sus seguidores y las expertas en moda que no han dudado en ir en busca de las dos piezas más destacadas. Las botas y la chaqueta son los dos elementos que no pueden faltar de ningún armario.

Violeta Mangriñan enseña un total look para tener rollazo

Las prendas y complementos que luce Violeta Mangriñán son espectaculares en todos los sentidos. Grandes descubrimientos de una experta en moda que no duda en compartir sus conocimientos con los miles de seguidores que acumula en las redes sociales. Su último look tiene mucho rollazo y siempre queda bien.

La influencer nos enseña la chaqueta definitiva. Un tipo de blazer a cuadros de la marca Sandro que está rebajadísima. Es un tipo de prenda que jamás pasará de moda y siempre será bonita. Un buen básico para el día a día que tiene unos detalles para triunfar en todos los sentidos. Violeta Mangriñán nos enseña a combinarla a la perfección.

Es una chaqueta de sastre a cuadros. Un tipo de estampado atemporal hecha en materiales de primera calidad, este tipo de pieza siempre será bonita. En estos últimos días de rebajas es el momento de comprarla y hacernos con una joya que podremos llevar en casi cualquier ocasión.

El descuento del 40% nos permite ahorrar una buena cantidad de dinero. Esta chaqueta costaba 425 euros y ahora puede ser nuestra por solo 255. Con una bufanda los días de frío o una blusa los días de primavera que haga un poco más de frío. Prácticamente llevaremos esta chaqueta todo el año, al igual que las botas.

Violeta lleva unas camperas que son una auténtica maravilla. La oportunidad de hacernos con un tipo de complemento que será el que marcará la diferencia. De la marca Maje Paris hechas en piel bordada cuestan más de 500 euros, pero merece la pena invertir en unas botas que son para siempre. Hazte con ellas antes de que se agoten, si las ha lucido esta influencer pueden acabar siendo virales entre las amantes de la moda.