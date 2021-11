Completa tu look de fiesta con los zapatos y el bolso de Primark: todo por menos de 25 euros

Estas fiestas de Navidad vas a lucir. Y por un precio de escándalo, porque completa ahora tu look de fiesta con los zapatos y el bolso de Primark, todo por menos de 25 euros. Un precio que te permite ir con los mejores complementos y tener varios a la vez.

Son accesorios super elegantes que ya puedes estrenar una vez los tengas. Busca tu talla y te los llevas a los mejores eventos.

Los zapatos y el bolso de Primark al mejor precio

Son las sandalias destalonadas negras de piel sintética con correa fruncida de strass y tacón de altura media. Van perfectas con todo lo que te pongas porque vas a lucir de forma muy elegante en todo tipo de situaciones.

¿Y con qué las combinamos? Con un bolso a juego. Es el de color negro, de pequeñas dimensiones, que también lleva esta tela fruncida de strass con el fin de combinar con las sandalias.

Todo junto tiene un precio de menos de 25 euros que es lo que te costaría el bolso, y según en qué lugares. Este bolso es absolutamente versátil porque no te pesará, ya que no tendrás que cargarlo con cientos de gadgets porque no te van a caber. Y es que en los eventos no hace falta llevar muchas cosas. Pues con tu móvil, las llaves, la documentación, gel y dinero, ya tienes suficiente para tus mejores veladas.

Tanto los zapatos de tacón como del bolso, aportan el look perfecto para esas noches donde hay que ir más elegante de lo normal. Y Primark nos lo pone fácil porque con este conjunto que tienes para las fiestas de Navidad pero también para muchas otras salidas como cenas y reuniones que ya hacía tanto tiempo que echábamos de menos.

Y no solo ello porque son los zapatos que van bien con pantalones y trajes chaqueta, faldas y con esos vestidos más largos que te pondrás cuando debes salir. El bolso es también un accesorio versátil que llevar con o sin estos zapatos. El color negro es el que mejor va con aquellos colores que te vayas a poner, sea con lentejuelas, en color rojo, en verde y azul, o bien con aquellos pantalones en naranja. Y como no, en aquellos diseños estampados que son tanta tendencia en esta temporada otoño/invierno 2021.

Con este precio puedes comprarte variedad de complemento y puedes así variar de ellos en tus diversas salidas.