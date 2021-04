5 sandalias que serán tendencia el próximo verano

Ya queda menos para que de comienzo una de las épocas más alegres del año: el verano. El calor, los días más largos, más horas de luz… Y con ello, también llegan las nuevas tendencias. El calzado es una de las piezas claves de los looks, pues dependiendo del diseño, puede aportar un estilo más formal o informal al conjunto. Para ello, desde ‘LOOK’ hemos recopilado cinco pares de sandalias que se convertirán en el ‘must have’ de la temporada estival.

Sandalias de tiras

Las sandalias de tiras no pasan de moda y dan un toque de lo más especial a los looks. Este tipo de calzado, además de ser muy cómodo estilizan las piernas al llevar las cuerdas que, se pueden colocar como más nos gusten. O bien hasta arriba de la pierna o más abajo. Zara ha sacado el modelo perfecto, y lo mejor de todo es que se pueden encontrar tanto en marrón como en color negro. Sin duda, dos tonos que combinan con la mayoría de outfits. ¿Su precio? 49.95 euros y hay desde la talla 36 hasta la 42.

Tonos pastel

Por otro lado, en el zapatero de verano no pueden faltar las míticas sandalias de tacón grueso. Este diseño es perfecto para cuando cae la tarde y para esas eternas cenas de verano, pero también para el día a día, ya que la altura es de 8 centímetros. Asequible para esas jornadas todoterreno. Stradivarius ha versionado el modelo del año pasado y ha lanzado en esta nueva colección tres sandalias en diferentes tonos pastel: blancas, verde menta y azul bebé. En cuanto al precio, se pueden adquirir por 19.99 euros y van desde la talla 35 hasta la 41. Eso sí, hay que darse prisa porque la pasada temporada, ¡volaron!

Un clásico

No hay verano sin alpargatas de esparto. Un diseño que desde luego, no pasa de moda por mucho que pasen los años. Lefties tiene la solución y cuenta con dos modelos -en blanco y en negro- por tan solo 22.99 euros. Este tipo de calzado que le da un aire bohemio a los looks se convertirá en tu favorito.

La novedad

Los zuecos, esos grandes olvidados han vuelto este verano 2021. Pull & Bear ha querido recuperar esta tendencia que aporta glamour a los conjuntos. El diseño -de 25.99 euros- que propone, es uno en color marrón de 2.5 centímetros de plataforma con detalles de tachuelas y una hebilla en la parte delantera.



Perfecto para combinar tanto con vestidos, faldas midi o incluso unos shorts vaqueros. ¿Con qué estilo te quedas?

Para las atrevidas

Y por último, las sandalias más coloridas de la temporada las tiene Stradivarius. La firma gallega ha diseñado un modelo de 25.99 euros con una combinación de colores de lo más explosiva.

Cuenta con una suela flataform en color crudo y cierre mediante tira adherente en la parte delantera. Cómodas y prácticas y sobre todo, muy estilosas y originales.