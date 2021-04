Stradivarius tiene el vestido de crochet que se adapta a todas las tallas y edades

Stradivarius ha diseñado el vestido de crochet definitivo, se adapta a todas las tallas y edades. Esta low cost vende la prenda más buscada de la temporada por solo 19,99 euros. Ha llegado de darle un poco de alegría al crochet, dejando a un lado los tonos blancos o beige. Este diseño en zigzag tiene sus ventajas, una de ellas es el color, pero no es la única. Si estás buscando un vestido crochet que siempre quede bien, sin importar tu talla o edad, toma nota de esta obra maestra de Stradivarius.

El vestido crochet definitivo de Stradivarius que se adapta a todas las tallas y edades

Un vestido crochet no puede faltar en ningún armario, pero no vale cualquiera. A la hora de comprar una pieza de crochet hay que tener en cuenta dos elementos importantísimos. Estas piezas son muy bonitas y representan una inversión que se puede realizar sin problemas, el caso de este vestido es menos de 20 euros. Por su precio este vestido tiene un punto a favor importante, aunque no es lo único que lo convierte en el vestido definitivo.

Mira bien los tirantes de este vestido. El crochet es un tipo de tejido delicado que por el peso de los puntos puede abrirse. Se nota especialmente en los tirantes si son demasiado finos. En el caso de este vestido no sucederá nunca. Son tirantes gruesos que aguantarán el peso de los puntos y, además, nos darán una sujeción necesaria. Uno de los gestos que se repiten en determinados vestidos de crochet es subir el tirante, una y otra vez. En este caso, no sucederá es el tirante perfecto para un vestido crochet, resistente y cómodo.

Es el largo perfecto para un vestido crochet. Stradivarius sabe muy bien cómo hacer sus vestidos cortos. Son prendas que se adaptan perfectamente al cuerpo, teniendo en cuenta que sus modelos miden 1,70 como mínimo, nos podemos hacer una idea de cómo quedan. Nos cubrirán perfectamente sin ser demasiado cortos o largos. Es un diseño que consigue alargar las piernas y cumplir con su objetivo.

El diseño zigzag adelgaza. Estas líneas horizontales o diseño siguiendo un patrón nos quitará algunos kilos visualmente. Tengamos 20 o 50 este tipo de vestido siempre quedará bien. Disponible desde una XS hasta una XL, con unas alpargatas o unas deportivas, no habrá paseo marítimo o centro de la ciudad que se nos resista esta primavera verano.

Apúntate a la moda del crochet, pero no con cualquier vestido. Stradivarius tiene el vestido crochet que mejor queda sin importar la talla o la edad, una apuesta segura en todos los sentidos.