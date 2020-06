Nuevos problemas se adueñan ahora de nuestro día a día. Gracias a la ‘nueva normalidad’ no nos queda más remedio que adaptarnos a ella de la forma más fácil y sencilla posible. Ahora que vamos a pasar la mayor parte del tiempo en la calle, en los restaurantes o de compras, es importante ser conscientes de que la probabilidad de entrar en contacto con el virus crece de forma exponencial en exteriores. Por este motivo, la frase “más vale prevenir que curar” cobra ahora mayor importancia, también en cuestiones de belleza y maquillaje.

Pese a no tener el 100% de la información sobre la COVID-19, en nuestras manos está mantener una correcta limpieza y desinfección. Se acabó el compartir tu gloss favorito o la máscara de pestañas de infarto. Los expertos recomiendan no prestar nuestros productos de belleza con familiares o amigos, además de esterilizar los artículos que vayamos a usar, limpiándolos con productos de alto contenido de alcohol. De esta forma, cuando vayamos a realizar nuestra rutina de maquillaje, tendremos que tener todo desinfectado, lavarnos las manos durante 20 segundos y evitar tocarnos la cara. Un plus es lavar bien las brochas en cada uso. Con jabón de manos y agua tienes tu material de maquilladora profesional listo en dos minutos.

Y es que, quien pensaba que mantener una buena higiene en las manos era suficiente, se equivocaba. Airear la ropa cuando volvemos a casa, lavarla a mano y mantenerla en un lugar separado son algunas de las recomendaciones de los expertos en la materia. El virus, al propagarse a través de las pequeñas gotas, se puede quedar en el textil al igual que en otras superficies, por ello que recomiendan cambiarse de ropa al llegar a casa. De igual modo, lavar la ropa a alta temperatura o utilizar planchas de vapor con una potencia superior a los 1.500 W, son dos buenas alternativas para desinfectar las prendas en casa.

Más allá del maquillaje, lo mismo pasa con las joyas. Los objetos metálicos o realizados con plástico son un importante foco de infección, pues suelen estar en contacto con el virus a través de nuestras manos. Es preferible evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. Pero si eres toda una ‘it girl’ que ves tus manos desnudas sin complementos, lo aconsejable es lavar al menos una vez al día todas las joyas, bien sea antes de ponérnoslas, o cada noche antes de dormir. Para limpiar y acabar con el virus en ellas, el alcohol de 70º es perfecto. La forma de hacerlo es sencilla: mojar un paño limpio con esta disolución y frotar hasta desinfectar.

Unas pautas muy sencillas, que si somos constantes en su seguimiento podemos prevenir el contagio del virus a través de las superficies y de los materiales. De esta forma, nuestro hogar será un lugar seguro y agradable.