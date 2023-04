El cinturón de Zara que todas quieren: sienta genial y le da un toque especial a tu look

Muchas veces los complementos acaban siendo igual o más importantes que las prendas. Es el caso de este cinturón de Zara que todas quieren.

Es realmente vistoso y pueden cambiar un look por completo con sólo llevarlo. Te contamos de qué forma es y cómo comprarlo.

Mira el cinturón de Zara que todas quieren

Es de tipo metálico con charms y cierre con mosquetón. Y establece la palabra Love a través de sus diversas figuras y piezas que nos encantan.

En color dorado, está confeccionado en 95% zinc y 5% hierro, y entre sus cuidados, Zara especifica que debemos ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medioambiente.

El cinturón no se puede lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

Con qué nos lo ponemos

Es mágico y por esto te lo pones encima de faldas, blusas y también de vestidos. Es una prenda más de nuestro look que dirá mucho de nuestra personalidad y permite que te conviertas en la más guapa y estilizada de la fiesta.

Tenemos la falda de punto pointelle que tiene un precio de 25,95 euros, además de diversos jeans, con el vestido largo de flecos en negro que es cuando resaltará mucho más por este color dorado tan distinto y con un precio de 25,95 euros, con la blusa larga bordada que tiene un precio de 35,95 euros, puedes combinarlo también con el pack de cadenas doradas de brillos que tienen un precio de 12,95 euros, el collar de brillos y plumas de precio 39,95 euros, los pendientes en dorado y en forma de sol que cuestan 12,95 , además del bolso en dorado y metalizado que tiene un precio de 25,95 euros. como ves, hay cantidad de prendas y complementos del mismo color con el que tenemos outfits bien diversos.

Dónde se compra

Está en la web de Zara que ofrece siempre seguridad y rapidez en tus transacciones. El precio de este cinturón dorado es de 19,95 euros, en tallas que van de la 80 a la 85. Lo puedes comprar online antes de que se acabe porque sin duda es un cinturón que debes tener para todas las temporadas.

Es el que te falta para completar los looks más elegantes tanto si vas de cena como de fiesta.