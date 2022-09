La chaqueta animal print de Scalpers de lo más llamativa para otoño

Hace tiempo que los estampados de print animal llegaron para quedarse. Siempre vas a la moda y perfecta. Así que puedes elegir chaqueta animal print de Scalpers.

La verdad es que llama bastante la atención y la podrás combinar junto a pantalones negros, faldas en marrón y hasta con faldas del mismo estilo print animal.

La chaqueta animal print de Scalpers

Es una chaqueta polar, con la que no tendrás nada de frío durante otoño e invierno. Está confeccionada en tejido tipo borrego, lleva corte Regular Fit, cuello subido, con el cierre con cremallera a contraste.

Destaca especialmente por su manga larga, los detalles de bolsillo frontal con cremallera a contraste y forro a contraste.

Su tejido principal es de 100% Poliéster mientras que aconsejan sobre su lavado y cuidado para que pueda durar más en el tiempo. destacan entonces el lavado a mano, no usar lejía, no usar secadora, realizar plancha a temperatura baja hasta 110°C y no lavar en seco.

Con qué nos ponemos esta chaqueta

Es bien versátil. Porque por un lado, tenemos ese aire informal que permite llevarla con jeans, pantalones jogger y deportivas, etc. pero también ofrece ese aspecto más elegante que permite ponerte la chaqueta cuando hace frío con vestidos, faldas, zapatos de tacón y en aquellas fiestas y eventos que ya tienes agendados en el calendario para esta temporada que empieza.

Como ves te la pones con todo tipo de prendas bien estupendas y siempre quedas perfectamente.

Dónde se compra esta chaqueta

La tienes en la web de Scalpers que siempre ofrece ropa de primera calidad. Su precio es de 139 euros, si bien pagas también en 3 plazos sin intereses de 46,33€, en el caso de que te vaya mejor y permites así economizar tu dinero.

Las tallas ahora disponibles son S, M y L, así escoges la que mejor te vaya, tanto si quieres que te vaya más holgada o bien algo más justa para marcar cintura.

Más prendas

Desde la web puedes comprar de forma realmente rápida y ágil siempre gracias a su facilidad en transacciones. Hay diversidad de ropa y accesorios siempre de temporada y de alta calidad. Las llevas en todas tus diversas salidas y siempre ofrece modernidad y tendencia. Es el caso de esta chaqueta print animal que sabes que debes tener durante esta temporada por ser realmente distinta, versátil y muy original. No te quedes sin ella porque entonces las tallas se agotan.