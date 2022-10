El chaleco de punto y rayas de Primark con las que combinar con una camisa para ir a la universidad

La colección de Primark de este otoño viene cargada de prendas muy especiales. Hemos escogido el chaleco de punto y rayas de Primark con el que combinar camisa blanca y camisetas.

Ofrece siempre un look bien atractivo y diferente, y lo mejor es que es a un precio mucho más bajo.

Cómo es el chaleco de punto y rayas de Primark

Si quieres acertar con las capas que te pones para no pasar frío pero tampoco quieres ir muy abrigada, un chaleco de punto es la clave. Llévalo solo, combinado con tus vaqueros y tacones favoritos para salir de noche, o bien sobre una camisa de popelina para ir a la oficina.

Como ves, hay muchas posibilidades. Desde chalecos marineros, de rombos o bien de un solo color. En este caso, destaca por ser blanco y con rayas azules o negras. Lleva cuello de pico y va sin mangas.

Con qué nos ponemos este chaleco

Es uno de los básico que te acompañarán en esta temporada. va bien tanto si te lo pones para el trabajo, como en la universidad y hasta cuando decidas ir de cena con tus amigas.

Lo ideal es llevarlo con camisa blanca debajo del chaleco o bien con camisetas de otros colores tanto en crudo como en un tono algo más oscuro. Sienta genial con falda corta y también con botines y hasta con botas de caña larga, en un outfit universitario que se lleva ahora más que nunca.

De todas maneras, también es factible con vaqueros y deportivas, siendo el look ideal para diario e ir así a la oficina. es un chaleco bien versátil que verás que no pasa de moda y que encima lo tienes a un precio bien bajo: 12 euros.

Cómo lo compro

Sabes que en Primark siempre sorprenden por la cantidad de prendas que ofrecen a un precio más económico que muchas otras tiendas. Así que si puedes comprar todas las prendas de ropa ahí, siempre mucho mejor.

Tienes a tu disposición variedad de tiendas en las grandes ciudades donde podrás encontrar este chaleco en sus diversas tallas. No lo podrás comprar online porque Primark, de momento, no cuenta con tienda web para comprar, sí puedes ver y elegir sus diversas prendas para hacerte una idea de las novedades que trae cada temporada. No lo pienses mucho y adéntrate en las piezas de Primark. ¡Ve a por todas ellas y ahorra!