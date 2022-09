El chaleco multicolor de Cortefiel para llevar con una camisa blanca

Hay prendas que nunca pasarán de moda. Se reinventan y vienen con diversos colores pero con la misma esencia. Es el caso del chaleco multicolor de Cortefiel. Se lleva con camisa blanca o bien negra.

Se combina con jeans, pantalones rectos y hasta con faldas. Es el que necesitas para ir a cenar.

Así es el chaleco multicolor de Cortefiel

La web de esta firma presenta el jersey chaleco Valeria de Hoss Intropia, siendo perfecto para el comienzo de la temporada. atención a sus detalles porque es realmente sencillo, con cuello redondo y sin mangas.

A destacar que su material combina distintos hilos creando relieves y rayas multicolor. Y esto es lo que le hace ser una prenda diferente y muy original. Este jersey se inspira en los años 70 y lo podrás llevar cómodamente con una blusa blanca o bien negra. De esta forma se intensifican y destacan más todos los colores que presenta. Lleva un cuello redondo y también es sin mangas.

En su composición, los materiales son 66% lana merino, 34% poliamida… y sus cuidados son lavarlos a temperatura máxima de lavado 40C. con centrifugado corto, no blanquear, no secar en secadora, planchado suave, y no lavar en seco.

Cómo completar tu look

Puedes llevar este estiloso jersey chaleco con pantalones blancos y blusa en color blanco que tienen en la misma web de Cortefiel. Su precio es de 69 euros y ahora está en oferta; los vaqueros anchos cuestan 89 euros, y el cinturón marrón de piel tranzado Sage que tiene un precio de 49 euros, también el collar dorado en oro de forma de pez a 39 euros, además de los zapatos satinados planos que tienen un precio de 79 euros.

Dónde la puedes comprar

Cortefiel cuenta con una web que contiene cantidad de prendas bien elegantes. Es el caso de jersey chaleco que cuesta 79 euros y en tallas de XS a la XL. Así podrás elegir si lo quieres algo más holgado o bien apretado y marcando cintura. En todo caso, esta prenda es perfecta para muchas ocasiones. lo recomendamos especialmente para la oficina, el día a día, en una reunión o cuando vamos a ir de forma más elegante a una cena.

También en eventos donde el jersey es la pieza central. Sabes que lo puedes combinar con deportivas y jeans, todas las prendas vistas antes y con faldas. Compra en la web y siempre será más fácil y cómodo a la hora de realizar estas transacciones.