El cabello es signo de belleza, elegancia y sensualidad . Los hombres y las mujeres se preocupan mucho por su cabello, pero si un corte único es suficiente para los hombres, para las mujeres la cuestión es más compleja y de hecho hay que cortarse el cabello de forma regular o cada cierto tiempo para mantener nuestro pelo siempre sano, pero ¿cada cuánto es ese tiempo?.

¿Cada cuánto tiempo hay que cortarse el pelo para tenerlo siempre sano?

El cabello requiere tiempo y dedicación y, por qué no, también un cierto desembolso en términos económicos. Las mascarillas hidratantes, los aceites anti-frizz y los productos naturales se encuentran entre los «imprescindibles» para el bienestar del cabello. Se trata, por tanto, de productos que casi todas las mujeres tienen en casa y que permiten cuidar su cabello con el bricolaje.

En algún momento, sin embargo, llega el momento fatídico en el que tenemos que cortarnos el pelo. Y en ese punto es necesario recurrir a alguien con más experiencia que nosotros (¡a menos que seamos peluqueros!). ¿Pero cuál es ese momento? O, mejor dicho, ¿Cuántas veces al año debemos cortarnos el cabello para que quede abundante y saludable?

Hay una regla

Aunque cortar el pelo depende mucho de los gustos y tendencias del momento, hay algunos casos en los que lo sentimos casi como un deber e incluso para algunas mujeres supone toda una obligación. Es posible que no queramos acortar nuestro cabello largo, pero nos damos cuenta de que el cabello se ve quebradizo y las puntas están rotas. En ese caso lo correcto es acudir a la peluquería y pedir su ayuda.

Los mejores estilistas sugieren cortarse el pelo tres o cuatro veces al año (es decir cada tres meses apróximadamente). Esto es especialmente cierto para el cabello medio-largo, cuyo manejo requiere una atención especial. Sin embargo, pueden haber excepciones. El caso es que si notamos que nuestro cabello está particularmente dañado, entonces será oportuno cortarlo independientemente de un cálculo específico.

Recuerda esto porque es importante

Sin embargo, cabe señalar un elemento importante. No te asustes con lo cortar el pelo cuatro o cinco veces, ya que no hace falta una gran longitud, De hecho si eliges cortar solo las puntas no vas a conseguir que el cabello crezca tan rápido como muchos dicen, pero sí que harás que el pelo sea visiblemente más saludable de modo que incluso ese pequeño corte de forma regular va a ser algo bueno para tu cabello. Y para ello, y aunque sea aconsejable acudir a una peluquería, te dejamos también este artículo, para que tú misma (o mismo) te puedas cortar las puntas del pelo en casa.