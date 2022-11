Las botas negras de caña alta que te pondrás con una minifalda

La minifalda es una prenda maravillosa para los looks de entretiempo, la cual puedes lucir en todo tipo de ocasiones, tanto de clave formal como informal. En su nueva colección para esta temporada, Mango tiene unas botas altas que son ideales para combinar con una minifalda. Tienen tacón bajo tipo bloque, así que son unas botas muy cómodas, perfectas para el día a día.

Existe la creencia de que las botas que quedan por encima de la rodilla no favorecen a las chicas bajitas porque acortan visualmente las piernas. Sin embargo, si sabes cómo combinarlas, no tiene por qué ser así. Si eliges un pantalón pitillo, probablemente no te veas bien porque el tándem de botas de caña alta y pantalón ensancha los muslos y hace que las piernas se vean más cortas de lo que realmente son.

Pero, si combinas este tipo de botas con una minifalda, el efecto es totalmente el contrario, sobre todo si tienen un poco de tacón como las de Mango. Te verás estupenda ya que esta combinación estiliza la silueta y alarga visualmente las piernas. Lo mejor es que puedes lucirla tanto para ir a la oficina como para salir a cenar y a tomar unas copas.

Las botas de caña alta de Mango

Confeccionadas en 97% poliéster y 3% zinc, tienen forro de 100% poliéster. Unas botas de caña alta de color negro que se adaptan súper bien al grosor de la pierna. Seguro que les sacas muchísimo partido este otoño porque además de ser muy elegantes y versátiles, también son muy cómodas.

Esta temporada la falda de tablas es la prenda en tendencia que causa sensación en el ‘street style’. Una mezcla entre lo clásico y lo moderno que resulta estilosa y rejuvenecedora. Crea las combinaciones más increíbles, combinando una falda de tablas con una sudadera en lugar de con un jersey de punto o una camisa y una blazer.

La clave está en lucir un look de oficina formal, pero al mismo tiempo modernizado. Hay mil maneras de combinar una minifalda con las botas altas de la nueva colección de Mango para el otoño, así que te resultará sencillo encontrar una que encaje al 100% contigo.

Las botas de caña alta de color negro están disponibles en la tienda online de Mango por 39,99 euros, desde el número 36 hasta el 42. El envío a domicilio es gratuito en un plazo de entre tres y cinco días laborables. En la web también puedes consultar la disponibilidad de las botas en tu tienda Mango más cercana.