Estos bolsos de Primark se convertirán en tu verdadera obsesión

Los bolsos son el accesorio perfecto con el que completar nuestros looks, pero no siempre podemos adquirir el que más nos gusta por nuestra economía. Ese problema ha terminado porque Primark tiene la solución, y además tiene una gran variedad de opciones entre las que elegir. La cadena irlandesa ha ampliado su catalogo de ofertas y cuenta con las últimas novedades del mercado textil. Desde los más coloridos pasando por los tonos más clásicos, y no solo eso porque la marca también propone este complemento en todos los tamaños posibles.

Para aquellas que buscan la versatilidad y la comodidad, Primark lanza un bolso dos en uno ideal para cualquier época del año. Se trata de un modelo realizado en nailon que se puede llevar a modo bandolera o, por el contrario, con el asa corta. Todo dependerá del estilo que le queramos dar al look. Además, cuenta con un monedero tamaño mini a juego que se puede encontrar en rosa, azul, amarillo, beige, verde, entre otros tonos, y por tan solo 10 euros.

En la temporada estival no puede faltar este accesorio diseñado en mimbre. Un ‘must’ de cada verano que apaña cualquier conjunto, pues combina con todo tipo de prendas. Este bolso tiene la característica de que la parte superior es de color blanco y tiene dos asas para lucir como más nos guste. Siguiendo la línea de precios del gigante irlandés, concretamente este modelo tiene un precio de 10 euros.

Por otro lado, para los ‘outfits’ más elaborados encontramos la bandolera curvada en color crema de piel sintética de cocodrilo con detalles dorados por 6 euros. En este caso, la correa quedaría a la altura de la cadera, pero tiene una especie de broche ajustable. Lo mejor de todo, es que se puede encontrar en diferentes colores: rosa, azul, negro…

En el armario de cualquier ‘fashionista’ no puede faltar el mítico Chanel 2.55, pero claro, su precio no está al alcance de todos los bolsillos. Primark se ha inspirado en este icónico complemento y ha dado en el clavo porque pone a nuestra disposición uno muy similar en color negro, acolchado que cuesta 14 euros. Al igual que las creacciones anteriores, también se puede adquirir en otras tonalidades y tamaños.

Y para viajar, ir al trabajo, o esos días todoterreno, lo ideal es lucir uno XXL. El ‘shopper grande de Perpex’ negro es percfecto, y no solo por el diseño de vinilo (que también), sino porque hay uno similar de estilo boho para combinar con prendas más relajadas. Ambos complementos tienen un coste de 6 euros.

¿Con cuál te quedas?