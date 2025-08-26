Tras el collar de Bárbara Goenaga, Dakota Johnson se rinde al bolso español perfecto para el otoño

Dakota Johnson vuelve a sucumbir a firmas made in Spain. Después de conquistarnos hace unos días con uno de los collares más bonitos de la colección de joyas de la actriz Bárbara Goenaga, ahora la intérprete se ha rendido a una firma de bolsos marca España. No ha sido ella de manera directa, sino el personaje que interpreta en la película en la que comparte cartel con Pedro Pascal y Chris Evans (Materialistas) la que ha apostado por el bolso que todas querríamos tener en nuestro armario de cara a la temporada que está a punto de comenzar -igual que el collar de Bárbara Goenaga que eleva cualquier look-.

Se trata de un shopping bag perfecto para el día a día del que la hija de Melanie Griffith no se separa durante toda la película. Un filme en el que Dakota interpreta a Lucy, una joven que trabaja en una agencia que se dedica a ofrecer servicios de búsqueda de pareja a personas que viven en Nueva York según sus gustos y sus perfiles. Durante una boda conoce a Harry, un multimillonario que no quiere contratar sus servicios para encontrar pareja, sino que lo que quiere es salir con ella. Además, coincide con su ex pareja, John, que tiene muchos menos recursos y que trabaja como camarero mientras intenta forjarse una carrera como actor.

Dakota Johnson con el bolso de Hereu. (Foto: Gtres)

Además del despliegue de estilo que Dakota Johnson hace durante toda la película -y que perfectamente podría ser fuente de inspiración para nuestro armario de la próxima temporada- es el bolso que lleva en su día a día la pieza que más llama la atención. Un bolso de gran tamaño y con una original forma hexagonal terminada en pico que le sirve al personaje de Lucy para llevar consigo todo lo que necesita para desarrollar su trabajo por las calles de la ciudad.

La pieza en cuestión es de la marca Hereu y tiene un precio de 590 euros. El bolso, el modelo Calella Distressed, es un clásico tote blandito y confeccionado en piel de becerro envejecida. Está elaborado por artesanos en España y cuenta con una bolsita interior con cremallera. Está disponible en la web de la marca en otros dos colores, marrón chocolate y beige, además del negro por el que apuesta la actriz.

Hereu es una firma catalana de bolsos, zapatos y complementos de lujo fundada en Barcelona en 2014 por José Luis Bartolomé (Valencia, 1983) y Albert Escribano (Mallorca, 1980). El nombre Hereu, que significa heredero en catalán, refleja el compromiso de la marca por reinterpretar y preservar la herencia artesanal mediterránea a través de diseños contemporáneos realizados a mano en España.

La marca nació del deseo de sus fundadores de reconectar con sus raíces y con la artesanía tradicional mediterránea, tras una etapa trabajando fuera. En sus inicios la producción estaba centrada en calzado masculino, pero evolucionó hacia una línea unisex y otra femenina, y pronto ampliaron a bolsos inspirados en las cestas tradicionales de palma y piel.

En Hereu apuestan por la producción local y la colaboración con talleres artesanales expertos en las técnicas tradicionales de marroquinería y calzado. Cada pieza se realiza casi íntegramente a mano, combinando innovación y saber hacer, lo que les ha permitido posicionarse en tiendas de lujo fuera de nuestas fronteras.