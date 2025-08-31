El bikini más top de las rebajas es de Cortefiel: lo lleva Mar Flores, cuesta 25 euros y realza el pecho

Aunque parezca mentira, y pese a que el verano ya ha cruzado su ecuador, hay quienes aún no han encontrado su bikini ideal. Puede sonar improbable —llevamos semanas viendo escaparates rebosantes de estampados tropicales, influencers colonizando la Costa Brava con bañadores imposibles y rebajas que parecen haber empezado antes de San Juan—, pero sí: muchas mujeres siguen buscando ese traje de baño. El que favorece sin esfuerzo, el que abraza el cuerpo sin apretar ni colgar, el que se pone sin drama y se lleva sin quejarse.

Y quizás por eso, precisamente por aparecer cuando ya habíamos tirado la toalla —con agosto a la vuelta de la esquina, las vacaciones en marcha y las ganas de sol intactas—, nos hemos rendido ante un diseño que cumple todos los requisitos. Firmado por Mar Flores, figura icónica de los 90 que hoy ha sabido reconvertirse en referente de estilo maduro e inteligente, este bikini lo tiene todo: patrón impecable, equilibrio entre sencillez y sofisticación, y un aire atemporal que no suele encontrarse en las rebajas.

Las imágenes muestran a Mar Flores con un bikini de rayas verticales en tonos cálidos (rosa, mostaza, blanco y burdeos) que actualmente está en rebajas en Cortefiel. (Redes Sociales)

Mientras otras colecciones apuestan por lo efímero —cortes imposibles, aros innecesarios, volúmenes que solo funcionan en TikTok—, este modelo destaca justo por lo contrario: elegancia sin esfuerzo. Ese chic relajado que parece pensado para Saint-Tropez más que para Instagram. Y lo mejor: no exige juventud eterna, ni cuerpos de catálogo, ni pasaporte con cinco sellos de verano. Solo pide que tengas ganas de sentirte bien. Cómoda, guapa y tú misma. Como diría la tía de Laura Matamoros, eso es lo único verdaderamente importante.

Así que si eres de las que aún no ha dado con su bikini del año —o si simplemente sabes reconocer un básico con alma cuando lo ves—, éste puede ser tu flechazo inesperado. De esos que llegan tarde, sí, pero llegan para quedarse. Y encima, con descuento. ¿Qué más se puede pedir?

El diseño destaca por su top tipo bralette con fruncido central, tirantes finos y banda elástica bajo el pecho que aporta sujeción y realce. (Redes Sociales)

Le sienta de maravilla, claro que sí. Tiene 56 años, un pasado de modelo profesional y unas piernas interminables, pero no se engaña nadie: no todo es genética. Hay rutina, disciplina, deporte, buena alimentación y tratamientos estéticos detrás. Ella se cuida, y se nota. Pero lo más interesante de este diseño es que no solamente favorece a figuras privilegiadas, sino que ha sido pensado para sentar bien a muchas siluetas distintas.

La parte superior es un top de rayas con escote triangular y nudo central, disponible desde la talla S hasta la XL. Tiene copas extraíbles, lo cual es un punto a favor importantísimo, porque permite ajustarlo según la forma y volumen del pecho. ¿La clave? El corte en forma de triángulo. Este patrón no solo resulta cómodo y favorecedor, sino que recoge, sujeta y eleva el pecho de forma natural. No aplasta ni deja todo a la vista: lo realza sin exponerlo. Y eso, en un bikini de 14,99 euros, es prácticamente una hazaña.

El conjunto tiene un aire retro y estiliza visualmente la figura gracias al patrón de rayas. (Redes Sociales)

De la parte inferior Mar no ha enseñado mucho en redes —estrategia, seguramente—, pero se sabe que va a juego: una braguita de cobertura amplia, de esas que tapan bien el glúteo sin cortar la figura. Ideal para quien busca sentirse cómoda sin renunciar al estilo. Además, cuesta 9,99 euros.

En resumen, un conjunto por menos de 25 euros que favorece, recoge, estiliza y no marca nada que no quieras mostrar.

Cómo llevarlo (y no fallar)

Este bikini, por su diseño limpio y su aire navy, funciona igual de bien en la tumbona que con una camisa blanca abierta y un capazo de rafia camino al chiringuito. Puedes combinarlo con una falda pareo en tonos neutros o incluso con unos shorts de lino para una versión más urbana. Añade unas sandalias planas de cuero, gafas de sol grandes y un moño desenfadado… y ya tienes el uniforme de agosto resuelto.

Una modelo con el bikini de Cortefiel.

Además, gracias a su estructura, no necesitas estar reajustando cada vez que sales del agua. Es el tipo de prenda que permite moverte, nadar, caminar o simplemente tumbarte sin tener que preocuparte por nada. Y eso, cuando hablamos de ropa de baño, vale oro.