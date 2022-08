Las bandoleras de Pull&Bear que darán color a tus looks de otoño

Tras las vacaciones, toca tener aquellos accesorios que llevaremos en esta próxima temporada. Es el caso de las bandoleras de Pull&Bear que darán color a todos los outfits que lleves en otoño. Porque son de diversos colores. ¿cuál eliges?

Tienes cuatro colores diferentes para ir bien estilosa a todos lugares y además son realmente cómodas para colgar sin que se caiga nada ni perder el bolso.

Cómo son las bandoleras de Pull&Bear que darán color

Es el bolso tipo bandolera que se cierra mediante cremallera y posee doble compartimento. Lleva una asa ajustable en el hombro y para más señas es de pequeñas dimensiones, pero las justas para tener todo aquello que necesitas llevar de un lugar a otro, sus medidas son: ancho por fondo, 13,5 x 19 x 7 cm.

Bandoleras sostenibles

Además cuentan con al menos un 25% de poliéster reciclado para su elaboración con lo que tienes una prenda sostenible. Esta fibra se obtiene a partir del reciclaje de plástico Pet, transformando así ese residuo en un nuevo recurso reducimos la producción de materia prima virgen y en el consumo de agua , energía y recursos naturales.

En cuatro colores diferentes

Otra ventaja de apostar por estas bandoleras es que puedes escoger entre cuatro colores diferentes. Está en crudo, siendo el elegido con todo tipo de prendas que te pongas sea cual sea el color y el estampado. En negro lo tienes tanto para salir de compras, de paseo o para un evento más formal.

El color morado es bien vistoso y queda genial con un look total black para una fiesta o cena mientras que el color lima siempre se destina a épocas algo más veraniegas pero te lo llevas en cualquier momento para dar color a los meses algo más oscuros y aburridos.

Composición y cuidados

Este bolso está confeccionado en exterior: 80% poliéster – 20% poliuretano, y el forro en 100% poliéster. Para cuidarlo y que te dure más, desde Pull&Bear aconsejan no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

Dónde lo puedes comprar

Está en la web de Pull&Bear en sus cuatro colores que hemos descrito. Su precio es de 12,51 euros y ya lo puedes tener ahora mismo si quieres. Tan sólo debes entrar en la web y elegir el color que quieres y en horas lo tienes en casa. es una transacción bien rápida que permite comprar desde cualquier lugar.