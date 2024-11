La Reina Letizia ha elegido un diseño vintage de Cristóbal Balenciaga para el retrato realizado por la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz que forma parte ya de la colección del Banco de España. Doña Letizia se ha decantado por un precioso vestido negro con escote palabra de honor, drapeado en la zona del cuerpo y terminado en una falda de tul. Una pieza que, al igual que el chal de seda salvaje que lleva sobre los brazos, pertenecen a la colección privada de la Fundación Antoni de Montpalau, y que son diseños originales de Cristóbal Balenciaga, uno de los modistas más importantes de la historia de la moda.

La elección de Balenciaga para este retrato encargado por el Banco de España es muy simbólica ya que el diseñador ha sido una de las figuras más relevantes de nuestro país, con gran trascendencia a nivel internacional.

El vestido de Balenciaga que ha lucido la Reina. (Foto: Gtres).

Balenciaga, el auténtico couturier

Nacido en Getaria, un pueblo de pescadores, su entrada en el mundo de la costura fue bastante precoz, cuando apenas tenía 12 años. Sin embargo, la influencia de su madre, que era costurera, fue importante para su futuro como creador. Balenciaga está considerado el maestro de muchos de los que vinieron detrás. Un perfeccionista absoluto, experto en el corte, especialista en los tejidos y escultor de siluetas. A través de la simplicidad, Balenciaga puso las bases de un nuevo concepto de la elegancia que triunfó en toda Europa.

Su taller en París se convirtió en punto de encuentro de algunas de las personas más influyentes de su época, aunque él siempre mantuvo su vida privada de manera muy discreta. Balenciaga revolucionó el mundo de la alta costura y fue aclamado por sus contemporáneos y por las generaciones posteriores. Incluso Coco Chanel dijo de él que era «el único couturier entre nosotros, capaz de diseñar, cortar, montar y coser un vestido de principio a fin». El modista se implicaba en todo el proceso y llevaba la excelencia al extremo.

La reina Fabiola vestida de Balenciaga. (Foto: Gtres).

Una forma de trabajar de la que habló la escritora francesa Violette Leduc poco antes de que el creador anunciara su retiro en 1968: «Cuando diseña un vestido, Balenciaga esculpe, pinta y escribe. Por eso está por encima de todos los demás. Crear vestidos, volver a partir una y otra vez del mismo modelo, es elegir constantemente, sin pausa. Elegir es dar aliento a lo que aún no tiene forma, dar vida a lo que aún no ha nacido. En esto, Balenciaga es supremo», dijo la escritora.

A lo largo de su trayectoria fueron muchas las mujeres que confiaron en el buen hacer de Cristóbal Balenciaga, entre ellas, por ejemplo, la reina Fabiola de los Belgas. En una entrevista a la revista Paris Match en 1968 -una de las pocas que concedió porque era muy celoso de su vida privada- contó cómo conoció a la marquesa de Casa Torres, que se convirtió en su primera clienta. En aquella época, la madre del modista trabajaba como costurera para la aristócrata. Años más tarde, su nieta, Fabiola de Mora y Aragón acudiría a Balenciaga para su vestido más importante: el de su boda con el rey Balduino.

Manuel Pertegaz en un acto. (Foto: Gtres).

Pertegaz y el vestido de novia de la Reina

Si para el posado para Annie Leibovitz doña Letizia ha escogido un diseño vintage de Cristóbal Balenciaga, el día de su boda apostó por otro virtuoso de la moda española: Manuel Pertegaz. El modista fue el encargado del vestido con el que doña Letizia se convirtió en princesa de Asturias. Un diseño que, a pesar de que ya tiene más de 20 años, no ha pasado de moda.

Aunque nació en Teruel, Manuel Pertegaz se trasladó cuando era un niño a Barcelona. Allí abandonó el colegio y comenzó a trabajar en una sastrería, donde aprendió todo sobre costura y confección. A los 24 años abrió su primer taller en la Ciudad Condal y después amplió sus horizontes a Madrid.

El vestido de novia de la Reina Letizia. (Foto: Gtres).

Con el paso del tiempo, Manuel Pertegaz comenzó a ganar prestigio a nivel internacional, sobre todo, tras su primer viaje a Nueva York. Fueron muchas las mujeres que apostaron por sus diseños, como la Reina Sofía, Carmen Franco, Audrey Hepburn, Ava Gardner, la cantante Salomé -fue el autor del vestido con el que ganó el Festival de Eurovisión-, o la condesa Aline de Romanones.

A partir del auge de la moda de consumo rápido, el modista supo adaptarse a las nuevas tendencias y lanzó nuevas líneas, incluidos perfumes y complementos. Tanto aumentó su popularidad que tras la muerte de Christian Dior su nombre fue uno de los que sonó con más fuerza para sucederle al frente de la marca, pero Pertegaz rechazó la oferta. El modista tuvo la oportunidad de conocer a Dior en París y él mismo reveló una breve conversación que mantuvieron, en la que salió el nombre de Balenciaga: «Me recibió en su despacho y me preguntó que a quién prefería en la moda. Le dije que me gustaba Balenciaga y, claro, también Dior. Y él, entonces, me confesó: ‘Yo soy Dior como consecuencia de Balenciaga’».

La Reina Letizia en su boda. (Foto: Gtres).

Aunque su trayectoria es de sobra conocida, uno de sus trabajos más destacados fue el vestido de novia de la Reina Letizia. Él mismo aseguró que este diseño era el broche de oro a su carrera. Un vestido regio y clásico que costó 6000 euros y que fue confeccionado con seda valenciana color blanco roto de la casa Rafael Catalá. El modelo estaba bordado en hilo de plata y oro patinado de Tarrasa en la zona de las mangas, el cuello y en el bajo de la falda. Los motivos elegidos para los bordados fueron espigas de trigo, tréboles y madroños, además de flores de Lis, símbolo de los Borbones.

Manuel Pertegaz falleció en el año 2014, pero no fue hasta cinco años más tarde cuando su legado se revitalizó en manos de Jorge Vázquez. Por cierto, la Reina Letizia ha vuelto a vestir de Pertegaz en esta nueva etapa, más adaptada a los nuevos tiempos pero sin perder la esencia de los orígenes.

Otras firmas en el armario de la Reina

Doña Letizia se caracteriza por ser una de las reinas que menos invierte en ropa y, además, consciente de la trascendencia que tienen sus estilismos, aprovecha para dar visibilidad a firmas nuevas.

La esposa de Felipe VI debutó entre la realeza europea con dos soberbios diseños de Lorenzo Caprile que ya forman parte de la historia de su vestidor. El modista, que viste de manera habitual a las infantas Elena y Cristina, confeccionó varios modelos para la Reina.

La Reina Letizia con un diseño de Lorenzo Caprile. (Foto: Gtres).

Durante un tiempo, Felipe Varela fue el rey de su armario. De él son muchos de los diseños que ha llevado en grandes citas, como en varias ediciones de los premios de la Fundación Princesa de Asturias, en la proclamación de Felipe VI o en algunos compromisos fuera de España.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el armario de doña Letizia está lleno de otras firmas, como es el caso de Hugo Boss, Carolina Herrera, Armani, Dries van Noten o marcas menos conocidas a las que da visibilidad.