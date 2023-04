Así es el vestido que no te quitarás este verano: lo vas a comprar ya

Los vestidos con espalda descubierta son una de las tendencias de cara a la próxima temporada primavera/verano. Muchas de las principales firmas de moda han estado lanzando sus alternativas dentro de esta categoría, y una de las mejores opciones que encontramos es este vestido que no te quitarás este verano.

Es largo y con frunces, de la marca Nícoli, que puedes comprar en varios colores y tallas. Lo mejor es que lo puedes comprar en dos tonos distintos: blanco y naranja, debes elegir entre uno más clásico y otro más propio de estas estaciones.

El vestido que no te quitarás este verano

Blanco y con múltiples ventajas para el verano

El vestido largo con frunces de Nícoli destaca por sus tres tallas -S, M, y L-, un cuerpo fruncido y una falda ligeramente evasé. Debemos sumarle, a lo anterior, la apertura en espalda con lazada que es la principal protagonista de esta propuesta para fiestas.

Perfecto tanto para eventos semiformales como formales, tiene una caída tan delicada que te permitirá ponértelo en muchas ocasiones. Por su comodidad, que se debe a la exclusiva mezcla 60% viscosa 40% flex desarrollada por Nícoli, es ideal en las largas veladas.

¿Cómo cuidarlo?

Para que dure lo más posible en sus condiciones originales, debes lavarlo a máquina a una temperatura que no supere los 30° C. Puedes plancharlo si quieres, aunque a un máximo de 110° C. Otra buena solución podría ser limpiarlo en seco con percloroetileno.

Eso sí, no debes introducirlo en la secadora o podrías hacer que se pierdan algunas de las propiedades de los materiales usados en él.

En la web de Nícoli

El precio de esta prenda es de 59,90 euros, muy cerca de la media de lo que suelen costar los vestidos para salidas primaverales. Puedes recogerlo en sólo dos horas en varias de las tiendas de Nícoli gracias al servicio Click & Collect y, si no estás satisfecha, cuentas con 30 días para hacer cualquier cambio o devolución desde tu domicilio o entregándolo en aquellos establecimientos.

Comprar online te permite no tener que moverte y es algo bastante rápido. A su vez tienes variedad de prendas en la misma web para tener así un look completo en esta temporada donde el sol y el calor serán protagonistas. Tienes vestidos blancos y de otros colores similares en la misma web especialmente si te gusta este estilo. ¡No te lo pierdas está hecho para ti!