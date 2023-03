Así es el vestido lencero de Mango Outlet que promete ser el mejor esta primavera

Si buscas una prenda para esta primavera y verano, nada mejor que optar por este vestido lencero de Mango Outlet. Está bien de precio y serás una de las más sofisticadas durante la temporada que viene.

Está en oferta, de igual manera que muchas otras prendas que hay en esta web donde encontrar variedad de prendas en muchos estilos.

Cómo es el vestido lencero de Mango Outlet

Hablamos de un vestido satinado en color verde agua. Tiene diseño recto, largo y de escote de pico. Destaca por más detalles como los tirantes finos, además del detalle fruncido en el escote. Está dentro de la colección fiesta y ceremonia de Mango.

Este vestido, diseñado en Barcelona, se confecciona en 100% viscosa, algo que hace que el vestido sea de mayor calidad.

Cómo mantener este vestido

Precisan que debemos hacer caso a las etiquetas y por esto desde mango establecen que es mejor no lavar, no usar lejía, planchar a máximo 110º, y no se puede usar secadora.

Combinaciones perfectas

Este vestido es perfecto para la nueva temporada que va a venir. Se lleva con chaquetas en color negro, sandalia trenzada de tacón en marrón que tiene un precio rebajado de 27,99 euros, los pendientes de aros metalizados de precios en oferta de 4,99 euros, cuando antes costaban 9,99 euros, el bolso baguette de asa que ahora está a 10.99 euros.

De cara a verano te pones el vestido tal cual, con alpargatas, cuñas, zapatos de tacón abiertos, y mucho más. solo debes entrar en la web y hacerte con estas prendas y complementos que llenarán tu armario en primavera y verano.

Cuánto cuesta el vestido lencero

Este vestido satinado en color verde agua es irresistible. Lo encontramos en la web de Mango Outlet, donde hay ropa más barata. si antes costaba 39,99 euros, luego se bajó a 27,99 euros, y ahora lo compras a 18,99 euros, gracias al descuento del 53%.

Realmente es una buena oferta porque te encuentras este vestido más barato, más de la mitad, y por esto debemos tenerlo en cuenta. Las tallas ahora son S, M, L y XL. En algunas quedan pocas unidades y en otras se ha agotado. Por lo que lo mejor es comprar antes de que sea demasiado tarde y te quedes sin tallas.

Aprovecha estos descuentos porque no estarán siempre y es uno de los mejores vestidos que tendrás a tu alcance esta temporada. ¡No lo pienses mucho y tenlo ya en casa!