La americana bicolor y de cuadros de Primark con el que marcar la diferencia

Una vez más, Primark nos sorprende con prendas a la última para el otoño. En su nueva colección para esta temporada, Primark ha lanzado una americana bicolor de estética preppy que no puede ser más ideal, tanto para looks de diario como para ocasiones especiales. Además, tiene su propio pantalón corto a conjunto. Una clásica pero con un estilo moderno que no puede gustarnos más.

La americana bicolor de Primark

Las americanas son una de las prendas más icónicas de la estética preppy, sobre todo las de estampado de cuadros como esta. Un modelo extragrande, holgado y de corte recto, que se puede llevar con una camiseta de manga larga o con un jersey de punto con escote de pico, por ejemplo.

La americana, sin dejar de lado el clásico estampado de cuadros, tiene un estampado de lo más original porque el print es diferente en las dos mitades de la prenda: a la izquierda, un estampado tweed de lo más elegante, y a la derecha un estampado tartán de lo más favorecedor. El marrón es el color protagonista de la nueva americana de Primark.

La cadena ha puesto también a la venta un pantalón corto a conjunto, el cual combina ambos tipos de estampados de cuadros de una manera muy original. Para darle el broche final a un look redondo, unos mocasines destalonados con hebilla dorada y suela track.

Claro que, además del pantalón a conjunto y los mocasines, tenemos muchísimas posibilidades para combinar con estilo la americana de estética Pretty de Primark. Para ir a la oficina, con un pantalón vaquero estilo culotte y unos zapatos de plataforma o unos botines de tacón queda genial. Para la parte superior, nada mejor que un jersey de punto en los días de entretiempo.

También podemos elegir una falda mini de tablas, la prenda estrella de la temporada, y combinarla con un jersey de rombos. Aunque parezca que el estampado de cuadros y el de rombos forman un tándem «extraño», el resultado es espectacular. Este otoño se lleva el estampado de rombos, cuyo origen se remonta al siglo XVII. para darle un toque moderno al look, unas zapatillas deportivas con plataforma son la mejor opción.

La americana con estampado dividido de cuadros marrones está disponible en Primark por 30 euros. El pantalón corto tiene un precio de 13 euros, y el chaleco de punto marrón por 12 euros. Todas las prendas están a la venta en un amplio abanico de tallas.